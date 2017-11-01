Горячее цинкование металлоконструкций

Горячее цинкование – это современная обработка изделий из черного металла, для защиты их от коррозии. Защитная оболочка наносится путем погружения детали в расплав цинка. Образующееся покрытие с легкостью справляется с механическими повреждениями. А главное – оно надежно защищает металл от ржавления. Установлено, что коррозия распространяется в глубь защиты со скоростью от 1 до 5 мкм/год. Если для расчетов брать максимальный показатель, то срок службы будет не менее 25 лет. Такой срок службы обусловлен тем, что в результате данной обработки происходит сплав металла с цинком. Т.е. это не просто покрытие.

Как образуется защитная оболочка.

Цинкование на горячую с погружением является довольно простым и эффективным способом. Покрытие образуется за счет химического взаимодействия железа и цинка. Эти оба металла участвуют в формировании сплава. Чтобы получить качественное соединение, необходимо перед обработкой, металл подготовить. Сталь очищают обезжириванием и травлением. В результате получают химически чистую поверхность. Такая гальваническая реакция осуществляется при нагреве цинка в ванной до 460 градусов. Именно при таком температурном режиме цинк быстро соединяется с металлом. После завершения реакции деталь извлекают из ванны. Образовавшееся цинковое покрытие продолжает менять свою структуру до полного остывания железа. В результате использования услуги оцинкования, металлические конструкции приобретают защитную поверхность, которая значительно увеличивает срок их эксплуатации.

Этапы горячего цинкования.

1. Обезжиривание. В результате такой обработки с поверхности металла удаляют масло и другие загрязнения. Этот этап производят при температуре около 80 градусов.

2. Травление. Тут с поверхности удаляют окалину, ржавчину (температура около 25 градусов). После этого окунают в емкость с соляной кислотой.

3. Промывка. Удаление остатков кислоты.

4. Флюсование. Окончательная очистка. Образование пассивной пленки. Металл перестает окисляться. Улучшается смачивание жидким цинком.

5. Сушка. Изделие нагревают до 100 градусов.

6. Цинкование. Деталь опускают в расплав (до 460 градусов).

Где используют?

Данный метод горячей обработки стальных изделий применяют для следующих объектов:

1. В строительстве. Каркасы зданий.

2. При изготовлении опор ЛЭП, разных вышек.

3. Пролеты различных мостов.

4. Мачты, столбы и опоры рекламных банеров.

5. Строительные леса, лестницы и решетки.

6. Конструкции заводов, участвующие как добыче, так и в переработке нефти.

7. Трубопроводы разного назначения.

8. Детали кораблей и речных судов.

9. Детали кровли.

10. Элементы вентиляции.

11. Ограждения.

Преимущества.

Оцинкованное изделие имеет высокую коррозийную устойчивость. Защитная оболочка образуется как на наружных, так и на внутренних поверхностях изделия. Метод продлевает срок эксплуатации на 30 лет и более. Нет необходимости в техподдержке в процессе эксплуатации. Цинкование обеспечивает необходимую теплопроводность изделий. Покрытие имеет высокую электропроводность. В случае повреждения, оболочка обладает свойством самовосстановления. Данный процесс отличается экономичностью и эффективностью. Данная работа выполняется за короткий период времени.