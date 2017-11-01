Вилочные погрузчики – незаменимая техника для работы на складе

Вчера, 11:28

Транспортировку различных товаров на поддонах удобнее всего выполнять при помощи специальной подъемно-транспортной техники – вилочных погрузчиков. Эта техника поставляется на рынок в большом ассортименте и различается по нескольким параметрам, от которых зависит способ ее применения:

  • вид энергоносителя – известны погрузчики бензиновые, дизельные, газ-бензиновые и электрические;
  • мощность;
  • грузоподъемность;
  • габаритные размеры;
  • комфорт для оператора.

Как выбрать «правильный» погрузчик

Погрузочная техника широко применяется в самых разных отраслях народного хозяйства. Но главное применение вилочных погрузчиков – разгрузка, подъем, перемещение и погрузка товаров на паллетах. При выборе техники имеет смысл обратить внимание на несколько особенностей разных моделей:

  • компактность – особенно актуально для погрузчиков, которые будут работать в условиях недостатка пространства;
  • вид топлива – дизельные или бензиновые модели вряд ли можно постоянно использовать для работы внутри помещений, например, на складе;
  • мощность – мощную дизельную технику чаще всего применяют для выполнения погрузочно-разгрузочных работ под открытым небом;
  • экологичность – «чистые» электрические модели находят применение в складском хозяйстве;
  • грузоподъемность;
  • маневренность.

На сайте liftnet.ru, принадлежащем компании «Тракресурс-регион», можно подобрать вилочные погрузчики любого типа – в зависимости от актуальных требований к технике.

Особенности электрических вилочных погрузчиков

Электрические вилочные погрузчики наиболее уместны там, где к технике предъявляются высокие требования в части экологичности и маневренности. Это может быть, например, работа в складском хозяйстве. Там, где особые требования к экологичности отсутствуют, но есть потребность в мощной технике, используют бензиновые или дизельные машины. Большие производственные цеха или открытые пространства на улице – наиболее подходящие варианты их использования.

Для работы по подъему и перемещению грузов на складе больше подходят электрические вилочные погрузчики. Они имеют несколько значительных преимуществ перед бензиновыми и дизельными:

  • высокий уровень экологичности – техника не выделяет во время работы вредных выхлопов и не портит атмосферу;
  • малый уровень производимого шума;
  • достаточная грузоподъемность;
  • компактность, маневренность – погрузчик может разворачиваться даже при нехватке места в традиционной тесноте склада.

Электрические погрузчики, получающие энергию от аккумуляторных батарей, могут проработать целую смену на одной зарядке аккумуляторов. После этого требуется полная зарядка батарей.

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