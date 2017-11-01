Вилочные погрузчики – незаменимая техника для работы на складе

Транспортировку различных товаров на поддонах удобнее всего выполнять при помощи специальной подъемно-транспортной техники – вилочных погрузчиков. Эта техника поставляется на рынок в большом ассортименте и различается по нескольким параметрам, от которых зависит способ ее применения:

вид энергоносителя – известны погрузчики бензиновые, дизельные, газ-бензиновые и электрические;

мощность;

грузоподъемность;

габаритные размеры;

комфорт для оператора.

Как выбрать «правильный» погрузчик

Погрузочная техника широко применяется в самых разных отраслях народного хозяйства. Но главное применение вилочных погрузчиков – разгрузка, подъем, перемещение и погрузка товаров на паллетах. При выборе техники имеет смысл обратить внимание на несколько особенностей разных моделей:

компактность – особенно актуально для погрузчиков, которые будут работать в условиях недостатка пространства;

вид топлива – дизельные или бензиновые модели вряд ли можно постоянно использовать для работы внутри помещений, например, на складе;

мощность – мощную дизельную технику чаще всего применяют для выполнения погрузочно-разгрузочных работ под открытым небом;

экологичность – «чистые» электрические модели находят применение в складском хозяйстве;

грузоподъемность;

маневренность.

На сайте liftnet.ru, принадлежащем компании «Тракресурс-регион», можно подобрать вилочные погрузчики любого типа – в зависимости от актуальных требований к технике.

Особенности электрических вилочных погрузчиков

Электрические вилочные погрузчики наиболее уместны там, где к технике предъявляются высокие требования в части экологичности и маневренности. Это может быть, например, работа в складском хозяйстве. Там, где особые требования к экологичности отсутствуют, но есть потребность в мощной технике, используют бензиновые или дизельные машины. Большие производственные цеха или открытые пространства на улице – наиболее подходящие варианты их использования.

Для работы по подъему и перемещению грузов на складе больше подходят электрические вилочные погрузчики. Они имеют несколько значительных преимуществ перед бензиновыми и дизельными:

высокий уровень экологичности – техника не выделяет во время работы вредных выхлопов и не портит атмосферу;

малый уровень производимого шума;

достаточная грузоподъемность;

компактность, маневренность – погрузчик может разворачиваться даже при нехватке места в традиционной тесноте склада.

Электрические погрузчики, получающие энергию от аккумуляторных батарей, могут проработать целую смену на одной зарядке аккумуляторов. После этого требуется полная зарядка батарей.