Вилочные погрузчики – незаменимая техника для работы на складе

Транспортировку различных товаров на поддонах удобнее всего выполнять при помощи специальной подъемно-транспортной техники – вилочных погрузчиков. Эта техника поставляется на рынок в большом ассортименте и различается по нескольким параметрам, от которых зависит способ ее применения:
- вид энергоносителя – известны погрузчики бензиновые, дизельные, газ-бензиновые и электрические;
- мощность;
- грузоподъемность;
- габаритные размеры;
- комфорт для оператора.
Как выбрать «правильный» погрузчик
Погрузочная техника широко применяется в самых разных отраслях народного хозяйства. Но главное применение вилочных погрузчиков – разгрузка, подъем, перемещение и погрузка товаров на паллетах. При выборе техники имеет смысл обратить внимание на несколько особенностей разных моделей:
- компактность – особенно актуально для погрузчиков, которые будут работать в условиях недостатка пространства;
- вид топлива – дизельные или бензиновые модели вряд ли можно постоянно использовать для работы внутри помещений, например, на складе;
- мощность – мощную дизельную технику чаще всего применяют для выполнения погрузочно-разгрузочных работ под открытым небом;
- экологичность – «чистые» электрические модели находят применение в складском хозяйстве;
- грузоподъемность;
- маневренность.
На сайте liftnet.ru, принадлежащем компании «Тракресурс-регион», можно подобрать вилочные погрузчики любого типа – в зависимости от актуальных требований к технике.
Особенности электрических вилочных погрузчиков
Электрические вилочные погрузчики наиболее уместны там, где к технике предъявляются высокие требования в части экологичности и маневренности. Это может быть, например, работа в складском хозяйстве. Там, где особые требования к экологичности отсутствуют, но есть потребность в мощной технике, используют бензиновые или дизельные машины. Большие производственные цеха или открытые пространства на улице – наиболее подходящие варианты их использования.
Для работы по подъему и перемещению грузов на складе больше подходят электрические вилочные погрузчики. Они имеют несколько значительных преимуществ перед бензиновыми и дизельными:
- высокий уровень экологичности – техника не выделяет во время работы вредных выхлопов и не портит атмосферу;
- малый уровень производимого шума;
- достаточная грузоподъемность;
- компактность, маневренность – погрузчик может разворачиваться даже при нехватке места в традиционной тесноте склада.
Электрические погрузчики, получающие энергию от аккумуляторных батарей, могут проработать целую смену на одной зарядке аккумуляторов. После этого требуется полная зарядка батарей.