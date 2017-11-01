Что такое флюорография и для чего её делают

Мало найдётся в нашей стране взрослых людей, кто ни разу в жизни не проходил флюорографию. Ведь в законодательстве РФ установлено, все граждане, достигшие 18 лет должны 1 раз в 2 года. Эта же норма распространяется и для гостей России проживающих на её территории. Связанно это с ростом количества граждан инфицированных туберкулезом, а в некоторых регионах приобрело масштабы эпидемии.
Основан этот метод исследования на способности рентгеновских лучей проникать сквозь человеческую кожу и оставлять на фотобумаге негативное изображение внутренних органов.
Для флюорографии используют малые дозы облучения, поэтому оно безопасно для взрослого человека. Это исследование проводится для выявления патологий в органах грудной клетки человека: лёгких, бронхов сердца, при болезнях:
- Туберкулёзе лёгких;
- Плеврите и бронхите;
- Бронхиальной астме и воспалении лёгких;
- Гипертонии;
- Онкологических заболеваний и других.
К тому же без отметки о прохождении флюорографии, вы не сможете записаться на приём к врачу и лечь в стационар медучреждения на лечения.
Прохождения флюорографии требуется и для прохождении медицинских комиссий при поступлении на работу, службу или учёбу. Отдельным категориям работников придётся проходить это мероприятие 2 раза в год. Связано это со спецификой их труда. Это же обследование придётся пройти и собирающимся отдохнуть в санатории, доме отдыха и тому подобных учреждениях.
Как и где сделать флюорографию в городе Новосибирск
Если вам нужно срочно пройти флюорографию, сделать это легче всего в нашем учреждении - ООО « Медицинский центр НГМА».
Вам не придётся отстаивать долгих очередей в кабинет флюорографии, а достаточно лишь зайти на сайт нашего медицинского центра:
- На сайте выбираем «Услуги центра» и выбираем строку «Флюорография» переходим на её страницу;
- Знакомимся с информацией об услуге и опускаемся вниз странице до строки с надписью «Запись» и жмём на неё;
- В открывшемся окне заполняем форму записи во флюорографический кабинет своими данными, не забывая при этом указать желаемое для вас время посещения кабинета, и отправляем заявку в центр. Через некоторое время вас оповестят по телефону или письмом на электронную почту о точной дате и времени прохождения флюорографии в нашем центре.
Записаться на флюорографические исследования вы можете и по телефону или же электронной почтой.
Адрес электронной почты и телефоны указаны на сайте ООО «Медицинский центр НГМА». Также на сайте дана информация о нахождения центра в городе Новосибирск, и как в него лучше проехать.
Особой подготовке это исследование не требует, однако желательно явиться в кабинет немного раньше времени указанного в ответе на вашу заявку.
Цены на ФЛГ в ООО « Медицинский центр НГМА»
Цены на флюорографию лёгких в нашем центре самые щадящие и зависят от количества проекций:
- Флюорография (1 проекция) - 350 руб.
- Флюорография (2 проекции) - 400 руб.
- Флюорография (3 проекции) - 600 руб.
Цены на сайте и тут приведены ориентировочные, поэтому во избежание недоразумений, перед посещением нашего центра уточняйте их у администратора по телефону указанному на сайте.
Результаты ФЛГ выдаются пациенту в электронном виде, на электронном носителе.