Что такое флюорография и для чего её делают

Мало найдётся в нашей стране взрослых людей, кто ни разу в жизни не проходил флюорографию. Ведь в законодательстве РФ установлено, все граждане, достигшие 18 лет должны 1 раз в 2 года. Эта же норма распространяется и для гостей России проживающих на её территории. Связанно это с ростом количества граждан инфицированных туберкулезом, а в некоторых регионах приобрело масштабы эпидемии.

Основан этот метод исследования на способности рентгеновских лучей проникать сквозь человеческую кожу и оставлять на фотобумаге негативное изображение внутренних органов.

Для флюорографии используют малые дозы облучения, поэтому оно безопасно для взрослого человека. Это исследование проводится для выявления патологий в органах грудной клетки человека: лёгких, бронхов сердца, при болезнях:

Туберкулёзе лёгких;

Плеврите и бронхите;

Бронхиальной астме и воспалении лёгких;

Гипертонии;

Онкологических заболеваний и других.

К тому же без отметки о прохождении флюорографии, вы не сможете записаться на приём к врачу и лечь в стационар медучреждения на лечения.

Прохождения флюорографии требуется и для прохождении медицинских комиссий при поступлении на работу, службу или учёбу. Отдельным категориям работников придётся проходить это мероприятие 2 раза в год. Связано это со спецификой их труда. Это же обследование придётся пройти и собирающимся отдохнуть в санатории, доме отдыха и тому подобных учреждениях.

Как и где сделать флюорографию в городе Новосибирск

Если вам нужно срочно пройти флюорографию, сделать это легче всего в нашем учреждении - ООО « Медицинский центр НГМА».

Вам не придётся отстаивать долгих очередей в кабинет флюорографии, а достаточно лишь зайти на сайт нашего медицинского центра:

На сайте выбираем «Услуги центра» и выбираем строку «Флюорография» переходим на её страницу;

Знакомимся с информацией об услуге и опускаемся вниз странице до строки с надписью «Запись» и жмём на неё;

В открывшемся окне заполняем форму записи во флюорографический кабинет своими данными, не забывая при этом указать желаемое для вас время посещения кабинета, и отправляем заявку в центр. Через некоторое время вас оповестят по телефону или письмом на электронную почту о точной дате и времени прохождения флюорографии в нашем центре.

Записаться на флюорографические исследования вы можете и по телефону или же электронной почтой.

Адрес электронной почты и телефоны указаны на сайте ООО «Медицинский центр НГМА». Также на сайте дана информация о нахождения центра в городе Новосибирск, и как в него лучше проехать.

Особой подготовке это исследование не требует, однако желательно явиться в кабинет немного раньше времени указанного в ответе на вашу заявку.

Цены на ФЛГ в ООО « Медицинский центр НГМА»

Цены на флюорографию лёгких в нашем центре самые щадящие и зависят от количества проекций:

Флюорография (1 проекция) - 350 руб.

Флюорография (2 проекции) - 400 руб.

Флюорография (3 проекции) - 600 руб.

Цены на сайте и тут приведены ориентировочные, поэтому во избежание недоразумений, перед посещением нашего центра уточняйте их у администратора по телефону указанному на сайте.

Результаты ФЛГ выдаются пациенту в электронном виде, на электронном носителе.