TheLotter – является глобальным агентством мировых лотерей

Сайт представляет интересы и обеспечивает взаимодействие между игроками и лотерейными комиссиями подобного типа со всего мира. Зе Лоттер первой начала продавать виртуальные лотерейные билеты. С целью повышения качества услуг и функциональности сервиса TheLotter его владельцами вкладываются в сайт, огромны суммы денег и это дает свои результаты. Больше информации о TheLotter читайте тут http://ru.lottothrill.com/blog/loterejnye-posredniki/thelotter-proverennyj-vremenem/

Сервис имеет успех

В настоящее время с ним работает множество зарубежных лотерей, к числу которых относятся такие известные во всем мире как Mega Millions (США), Euromillions (ряд европейских стран) с огромными призовыми суммами и большим шансом выигрыша. Исчерпывающая информация о Евромиллион читайт на этом сайте http://ru.lottothrill.com/euromillions/. Кроме этого, сайт TheLotter предоставляет возможность играть в лотереи России, Канады, Австралии, Украины и прочих стран мира.

Играть, используя Зе Лоттер полностью безопасно

Все провидимые трансакции надежно защищены особым алгоритмом сайта, который использует уровень шифрования данных 128 бит и действует по протоколу SSL.

Все выплаты TheLotter застрахованы компанией Lloyd's of London Broker Tyser and Co и находятся под строгим контролем ведущих мировых бухгалтерских фирм.

Любой игрок, который принимает участие в той или иной лотерее в режиме онлайн через ее представителя (официальный сайт Зе Лоттер) может проверить результаты розыгрыша и просмотреть его проведение в режиме онлайн или в записи в любое удобное для него время.

Как начать пользоваться сервисом?

Для этого необходимо пройти несложную регистрацию. После того, как вы будете иметь свой собственный аккаунт в сервисе, нужно пополнить счет для получения возможности приобретения билета. Купив виртуальный билет определенной лотереи на TheLotter, и заполнив, его вы примете участие в розыгрыше.

Если сайт заблокирован в России, можно безопасно использовать официальные зеркала:

Lotterypro

Sharplotto

Получение выигрышей

Ваши права на выигрыш с Зе Лоттер полностью защищены. Купив билет в виртуальном виде, вы исключаете возможность его утери, случайного повреждения или размещения в ненадежном месте.

Вы можете не производить самостоятельно проверку билета. За вас это сделает TheLotter, после чего в автоматическом режиме отправит вам уведомление о результатах в виде СМС или письма на электронную почту. Если вам посчастливилось выиграть, причитающиеся вам деньги Зе Лоттер незамедлительно переведет на ваш банковский счет или карту. Все тонкости игры в зарубежные лотереи в России читайте здесь.