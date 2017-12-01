Краткий обзор брокерской компании InstaForex

Брокерская компания InstaForex была образована в 2007 году и сегодня относится к числу наиболее востребованных среди российских и зарубежных трейдеров брокеров, предоставляющих услуги по торговле валютами в онлайн режиме.

Головной офис брокера расположен в Калининграде но помимо этого компания имеет большое количество своих представительств как по России так и по Азиатским и Европейским государствам. В целом компания обслуживает клиентов проживающих в более чем 50-ти странах мира предоставляя им возможность выходить на финансовые торговые площадки международного уровня.

Регуляция деятельности InstaForex

Брокерская компания InstaForex на осуществление своей деятельности имеет целый ряд специальных лицензий и соответствующих сертификатов среди которых:

- лицензии ФС на осуществление деятельности на рынке финансов РФ № 039-11737-100000 от 05.11.2008 на осуществление деятельности в качестве дилера № 039-11739-010000 на совершение сделок связанных с опционами, фьючерсами, товарами и так далее№ 1493 от 22.12.2009;

- сертификат от EUROPEAN CE;

- сертификат от World Finance;

- сертификат от Showf.

Также отметим что брокерская компания InstaForex является членом саморегулируемой организации ЦРФИН.

Торговые условия InstaForex и операции с денежными средствами

Брокер ИнстаФорекс предлагает клиентам такие основные торговые активы как пары валют, CFD, акции и драгметаллы. Основной тип валют для открытия торговых счетов – доллар США, Евро и рубль. Все программное обеспечение, а также техническая поддержка имеет русскоязычную версию. Подробно о компании описано тут.

Для совершения операций торговли могут быть использованы следующие типы счетов:

Cent. Standard;

Инста. Standard;

Cent. Eurica;

Инста. Eurica.

Для того чтобы получить навыки торговли понять как работает терминал (МТ4 и его мобильное приложение) испытать работу торгового советника изложенного на сайте или протестировать новую стратегию брокер InstaForex дает возможность задействовать демонстрационный счет. Сразу отметим, что все счета создаются с использованием технологии Swap-Free.

Чтобы пополнить торговый счет у брокера ИнстаФорекс или вывести средства, клиент компании может воспользоваться следующими способами:

- пластиковые банковские карты. Пополнение счета происходит в течение суток, а вывод средств от 1 до 6 дней;

- банковские переводы. Как пополнение так и вывод средств этим способом может занимать от 2 до 4 суток. Следует отметить что при выводе средств действует комиссия (подробнее на сайте брокера);

- платежная система QIWI. Пополнение депозита занимает не более 15 минут. Вывод средств может занять до 7 часов. При использовании данной системы при выводе средств взимается дополнительная оплата в размере 1%;

- платежная система Skrill. Пополнение счета происходит в течение суток, а вывод средств производится в пределах от 1 до 7 часов. При использовании данной системы при выводе средств взимается дополнительная оплата в размере 2,39%;

- платежная система Neteller. Пополнение баланса происходит в течение нескольких минут. Процедура вывода средств может занять до 7 часов. Взимается комиссионный сбор в размере 2%;

- платежная система Яндекс.Деньги. Зачисление средств на торговый счет производится в течение максимум 3 часов. Вывод денег может варьироваться во временном промежутке от 1 часа до 7 часов. При использовании данной системы снимается фиксированный сбор в размере 1%;

- IntellectMoney. Здесь доступно более 50-ти всевозможных способов с минутным исполнением.