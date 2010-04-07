Охранная сигнализация – надежный барьер от проникновения

Предназначение сигнализации — защита от несанкционированного проникновения на охраняемую территорию, а также формирование оповещения об этом. Существуют звуковые и световые уведомления о срабатывании сигнализации.

Первые подаются световым сигналом и их называют световыми извещателями. Вторые – издают различные звуки - сирены, звонки, тревожные сигналы ультразвуковой частоты и называются звуковыми.

егодня широко используются пьезоэлектрические излучатели, а также световые сигнализаторы полупроводниковые.

Эта группа изделий состоит из:

Датчиков-оповещателей с различным типом воздействия.

Приемно-контрольных панелей и конструкций.

Источника электропитания.

Спецоборудования, передающего тревожные сигналы на пульт наблюдения (ПЦН), либо телефон владельца охраняемого объекта.

Сигнализация, в которой не предусмотрена передача данных охране либо на телефон, называется автономной. Она имеет минимальную эффективность.

Передача тревожных сигналов на ПЦН

Сигналы могут передаваться различными методами:

Проводная передача. Производится по выделенным телефонным линиям. Инновационной концепцией предусмотрена цифровая передача уведомлений. Такая форма оповещения обладают наивысшей информативностью. При этом способе передачи устанавливается взаимодействие в виде обратной связи охранного подразделения с объектом, где смонтированы такие единицы оборудования. Передача данных беспроводная. Используются средства сотовой связи и/или радиоканалы. Особая задача заключается в контроле избранных каналов. Повышенное внимание к таким средствам связи предъявляется потому, что любое нарушение в их работе приведет к тому, что тревожное оповещение может не попасть своевременно на пункт централизованного наблюдения.

Нюансы в выборе сигнализации

Чтобы грамотно подобрать необходимую систему охраны, нужно сформулировать требования, предъявляемые к ней. Необходимо своевременно выявить факты проникновения на территорию, доверенную охранной системе.

Результативность работы охранной системы зависит от ряда факторов:

Целостности блокировки уязвимых зон.

Разновидности тревожного оповещения.

Способов реагирования.

Каждый объект имеет зоны, наиболее уязвимые и подверженные взлому. В основном, это окна и входные двери. Поэтому, в первую очередь, их необходимо оснастить системами сигнализации.

Еще один возможный путь злоумышленников на охраняемую территорию – это стены здания. Воры редко пользуются им, но в некоторых случаях используют именно этот путь. Когда хотят обойти защищенные зоны или подобраться к охраняемому объекту с малозаметных мест. Аналогично дело обстоит и с попытками проникнуть через чердак или подвальные помещения.

Обратите внимание:

В основном, эти способы не характерны для квартир, дачных участков или частных домов, потому как в помещениях устанавливаются датчики движения.

Если имеются причины предполагать, что злоумышленник может выбрать некий объект для проникновения, то необходимо использовать вибрационный извещатель. Датчик сработает до момента разрушения уязвимых систем.

Чтобы повысить защиту своего имущества рекомендуется прибегнуть к различным комбинированным вариантам охранных систем.