5 идей для дизайна квартиры в стиле хайтек

Непредсказуемый, невероятно оригинальный и функциональный хай-тек. Как оформить квартиру в этом стиле – советуют наши дизайнеры!

Идеи для дизайна квартиры в стиле хайтек

Хай-тек является синонимом словосочетания «высокие технологии». Стиль, который зародился в 1930 году, до сих пор не теряет своей популярности. Он прекрасно смотрится в дизайне практически любого помещения и широко используется, поскольку подходит для ценителей ультрасовременных и оригинальных материалов, модной мебели, практичной обстановки.

Интерьер в стиле хай тек – это сочетание замысловатой простоты и грации. Какие же идеи позволят превратить квартиру в действительно оригинальное и ультрасовременное пространство?

ТОП-5 подсказок при оформлении хай-тек жилья

Применение промышленных материалов. В таком интерьере преобладающими поверхностями станут металлические, стеклянные, бетонные и кирпичные. Можно использовать необработанное дерево.

Цвета. Популярной для направления хай тек является гамма, где преобладают черные и белые цвета, которые могут быть дополнены металлическими и стеклянными элементами. Акцентными считаются чистые цвета (красный, синий) и применяются точечно, всего лишь в качестве стильных деталей. Перенасыщать пространство яркими оттенками не следует.

Применение простой геометрии. Стильный дизайн квартиры образуется благодаря четкости, строгости и прямоте линий.

Много света. Залогом успеха станет изобилие грамотно расставленных светильников.

Смарт-технологии, модульная мебель. Высокотехнологичные девайсы служат незаменимыми предметами функциональной обстановки.

Подходящим напольным покрытием станет ламинат или вариант с наливной поверхностью. Не помешает утепление как пола, так и стен. Ковер допускается, но только, если у него есть длинный ворс: однотонный или украшенный геометрическим орнаментом, он прекрасно будет смотреться в спальне на полу.

Потолок натяжного или подвесного типа в хай-тек обязательно многоуровневый и с грамотно расставленными точечными источниками света.

Стандартная или необычная форма больших окон станет прекрасным решением, однако без массивных штор (допускаются легкие полупрозрачные ткани или жалюзи). При выборе осветительных приборов, рекомендуется обратить внимание на светильники экстравагантных и необычных форм: подойдут как бра, так и торшеры. Но от больших люстр с цветочными мотивами и прочей классической атрибутикой лучше избавиться.

Правила стиля подразумевает не только стильный, но и умный дизайн: для этого все коммуникации маскируются и прячутся в фальш-панели, используется смарт-техника встроенного типа, которая может управляться удаленно.