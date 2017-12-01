Майнинг: какими преимуществами и особенностями обладает

С каждым годом интернет становится все более популярным. И в первую очередь это связано с тем, что он способен предоставить отличную возможность заработать. Большим спросом сегодня пользуется заработок на биткоинах, а майнинг является единственным способом получения криптовалюты.Вычислительные мощности решают криптографические задачи для шифрования данных в сети, и за это в качестве награды получают крипто-монеты. Таким образом, деньги вкладываются в оборудование, происходит его запуск.

Майнинг представляет собой сложнейший вычислительный процесс. За успешное решение задачи майнер получает вознаграждение – ту самую криптовалюту. Майнинг позволяет компьютерам, которые расположены в разных точках планеты, решать математические задачи, которые приводят к созданию биткоинов. Такая процедура не контролируется общим центром, а распределенность гарантирует максимальную безопасность. Поэтому сегодня пользуется огромным спросом такое оборудование, как майнеры. Таких устройств сейчас существует довольно большое разнообразие, но в любом случае майнеры лучше ферм на видеокартах и приносят своим владельцам немалый доход. Необходимо составить список валют, генерируемых по выбранному алгоритму. Тем самым получится объективно оценить возможности своей фермы.

Современное оборудование для майнинга отличается такими чертами:

возможность быстрого запуска;

редкие обновления;

небольшое количество комплектующих элементов.

ASIC майнер представляет собой специализированную интегральную микросхему, которая была разработана под конкретное приложение. В отличие от привычных всем программируемых логических микросхем, обеспечивающих более высокую степень универсальности, могут применяться для разнообразных программ, микросхемы ASIC необходимы для выполнения конкретной функции.

Майнеры предназначены для генерации криптовалют. Майнинг с использованием майнера обладает высокой энергетической эффективностью. В биржевом курсе любой криптовалюты энергия, затрачиваемая на майнинг, имеет значительную составляющую.

В связи с этим, происходит постоянная модернизация характеристик майнеров, улучшение их энергоэффективности. Сегодня вполне реально купить на специализированном сайте современные модели майнеров, отвечающих этим стандартам.

С каждым днем все больше людей стремятся заняться майнингом. Однако следует учесть, что это довольно сложное занятие, даже если есть деньги для подобных инвестиций. Чтобы устройство нормально функционировало, могут потребоваться определенные технические знания, так как нужно будет подключиться к нужным серверам, грамотно настроить программу, проследить за правильностью работы.

Майнинг нельзя сравнить с обычной печатью денег, потому что в него заложены определенные функции. А его главным преимуществом можно назвать то, что заняться им может практически любой человек.

Источник информации: компания Besthard.ru.