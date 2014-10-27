Одним из составляющих факторов, помимо профессиональных навыков для любого мастера является его умение правильно и грамотно организовать своё рабочее место так, чтобы ему самому было удобно и комфортно работать, а также, чтобы весь необходимый рабочий инструмент был у него под рукой. Производители уже позаботились обо всех нужных элементах, и придумали – инструментальные тележки для упорядочивания и нахождения нужного инструмента легко и быстро.

Предназначение тележёк инструментальных.

Данный вид изделий, преимущественно из металла, является незаменимым при оборудовании рабочего места мастера. Можно сказать – это и есть мобильное рабочее место, легко перемещающееся в любую точку за хозяином. Значительно упрощает работу персонала, может служить одновременно и шкафом, в котором удобно хранить не только инструмент, но и другие расходные материалы.

Виды тележек

На первый взгляд может показаться, что это простая металлическая тумбочка. Однако это далеко не так, её функциональный потенциал может превзойти все ожидания. Компания Safebest в Новосибирске предлагает приобрести данные изделия высокого качества от проверенного производителя Ferrum. Выделяют два вида инструментальных тележек:

Стоечные;

Корпусные.

Все тележки имеют вращающиеся колёсики, оснащённые тормозами для фиксации её в нужном месте. Также имеются ручки для удобства перемещения. Некоторые корпусные образцы снабжены магнитными держателями, предназначенными для удерживания металлических деталей.

Преимущества и особенности

Все виды инструментальных тележек – это многофункциональные мобильные устройства, предназначенные для использования в автомастерских, медицинских учреждениях, гаражах, промышленных объектах. Благодаря эргономичности и удобству конструкций, они не только хранят инструменты, но ещё и экономят пространство. Также обладают ещё рядом преимуществ:

Вместительность при малых объёмах;

Мобильность и быстрота передвижения;

Компактность – идеальный вариант для небольших помещений;

Простота в эксплуатации.

На что обращать внимание при выборе

Прежде всего, необходимо учесть материал и качество изготовления, необходимые размеры, степень нужной функциональности. Не упустить из виду и следующие факторы:

Толщина металла;

Вес изделия;

Аккуратность сварочных швов;

Размер колёс, используемый тип выдвижной системы.

Все инструментальные тележки, представленные на сайте компании Safebest, изготовлены в соответствии со стандартами качества, предъявляемые к изделиям такого типа. Также компания занимается продажей такого оборудования: верстаки, шкафы и тумбы инструментальные.