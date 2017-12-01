Как открыть расчетный счет для ООО правильно и без отказа?

После создания юридического лица многие поднимают вопрос об открытии расчетного счета. Это особая зарегистрированная запись, с помощью которой можно не только совершать различные манипуляции. Р/с помогает отслеживать за движением денежных средств компании.

Сегодня открытие расчетного счета для ООО является необходимым, если:

уплата налогов происходит в безналичной форме;

проводятся операции на суммы больше 100 тыс. руб.;

излишек денег в кассе стало причиной сдачи наличных в банк.

Р/с позволяет обезопасить денежные средства, уменьшить комиссию банка, проводить безналичные расчеты с контрагентами. Многие обладатели счета в компании пользуются своей возможностью, открывают зарплатные карты для сотрудников. Расчетный счет является депозитом до востребования.

Как выбрать банк?

Для тех, кому важно открытие счета ООО, необходимо подойти ответственно к выбору банка. Принятие решения о том, когда это лучше всего сделать, полностью лежит на руководителе. Чтобы выбрать финансовую организацию, рекомендуется изучить условия, сравнить с предложениями других компаний. Можете почитать отзыв или спросить рекомендации коллег, которые уже имеют опыт работы с кредитными учреждениями.

Для многих важными оказываются и тарифы. Самая популярная форма услуг – расчетно-кассовое обслуживание, которое объединяет в себе самые популярные услуги. Комплексный подход позволяет хорошо сэкономить. Единой цены на такую услугу нет. Дополнительно могут сниматься средства за срочность открытия, подключения дополнительных услуг.

Когда банк выбран, остается предоставить пакет документов. Если желаете открыть расчетный счет для ООО, нужно предоставить:

уставные документы;

карточку с образцами подписей руководителей;

паспорта учредителей и руководителя, иные бланки.

Может ли быть отказано в открытии расчетного счета для ООО?

Такая ситуация встречается нередко. Причиной этому становится:

Проблемы с юридическим адресом. Иногда много компаний покупают один и тот же юридический адрес. При проверке такие банки не проходят контроль.

Возникли сложности с предоставлением полного пакета документов. Если не хватает какой-либо бумажки, в открытии р/с могут отказать.

Компания имеет неблагонадежную репутацию.

Последний пункт является одним из самых важных, поскольку компания может находиться в черном списке банка, не зная об этом. Связано такое решение может быть с открытием большого количества расчетных счетов, блокировки счета из-за неуплат.