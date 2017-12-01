Ремонт пластиковых окон в компании Окна-НСК

Прошло время и вас стало что-то не устраивать в функционировании пластиковых окон? Не беда, ремонт пластиковых окон можно заказать. На рынке много специалистов, выполняющих такие услуги. Можно попробовать сделать маленький ремонт самому, насмотревшись в ютубе, но это рискованно, так как можно испортить механизмы окна или поцарапать пластик.

Город Новосибирск насчитывает несколько компаний, занимающихся ремонтом и установкой пластиковых окон. Одной из ведущих является компания «Окна-НСК».

Какие виды ремонта выполняют здесь

Высококвалифицированные специалисты компании предлагают множество услуг. После проведения диагностики и выявления причины дефекта они решают, что необходимо сделать. Среди наиболее востребованных работ обычно бывает следующее:

Выравнивание геометрии положения окна, т. е. регулировка просевшей створки вверх-вниз или же влево-вправо. Это случается, когда ослабляется фурнитура или кто-то из жильцов не правильно его открывает. Если вовремя не устранить эту неисправность, окно может заклинить.

Замена поворотно-откидного запора. Из-за порывов ветра или неправильного открывания бывает так, что створка окна повисает сразу в двух положениях или не может становиться в положение проветривания.

Замена оконной ручки. Из-за сломанного основного запора происходит разбалтывание ручки, а потом полное ее вращение вхолостую, что приводит к невозможности открывания окна.

Регулировка прижима створки на летний и зимний вариант

Ремонт прямо на объекте москитной сетки

Пропенивание щелей вокруг рамы окна от поддува воздуха

Замена уплотнителя, пришедшего в негодность с течением времени

Изготовление и монтаж козырьков, откосов, замена подоконников

Замена стекол и стеклопакетов

Компания выполняет еще множество других операций по восстановлению функций пластиковых окон, особенно касающихся ремонта фурнитуры. Специалисты имеют навыки в ремонте окон от разных ведущих производителей, как немецких, так и отечественных.

Цены на услуги

Ввиду огромного опыта работников компании (на рынке более 15 лет), мастера выполняют работу быстро и выходит ремонт недорого. Причем они оснащены современным инструментом и приспособлениями, позволяющими полностью устранить неисправности. Компания гарантирует качество выполненных работ. Своевременное обращение за профессиональной помощью позволит лишь сэкономить средства, исключив поломки окна в будущем. Рекомендации по эксплуатации окон, данные профессионалами, будут очень полезны для обеспечения их долговечности.

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