Международные грузоперевозки с доставкой грузов в Россию

Перевозка грузов – услуга, которая позволяет доставлять различные товары и предметы из любой точки планеты. При доставке с других континентов одновременно применяются различные виды транспорта: поезда, коммерческие автомобили, корабли и самолёты. Основная цель грузоперевозок – как можно больше сократить стоимость и длительность доставки. Главным преимуществом международных грузоперевозок является единый организационный, контролирующий и координационный центр.

Доставку грузов из Китая в Россию целесообразно применять в следующих ситуациях:

отсутствие прямых сообщений между отправителями и получателями посредством одного вида транспорта;

невыгодные условия доставки (стоимость, длительность) прямым сообщением.

Услуги международных грузоперевозок

Основным принципом деятельности компаний, осуществляющих международные грузоперевозки, является удовлетворение интересов и требований клиентов. Для этого необходимо оказывать полный комплекс транспортных услуг, доставляя любые грузы посредством нескольких видов транспорта. Понимая трудоёмкость и ответственность процесса, профессиональные и опытные специалисты предоставляют клиентам высокую надёжность и скорость транспортировки. В некоторых ситуациях приходится пользоваться услугами нескольких перевозчиков, но при этом организатор, например, компания «Петро Брокер» http://petro-broker.ru/, берёт на себя всю ответственность за целостность и сохранность товаров.

Организовывая международные перевозки, с заказчиками заключаются договора обслуживания и осуществляется комплексное планирование маршрута доставки. Опытные логисты тщательно продумывают графики движения грузов с конкретными пунктами перезагрузки и стоянок. Этот этап является самым важным, поскольку малейшие неучтённые детали могут привести к длительным простоям и потере денежных средств.

Схемы доставки

Коммерческие авто используются в роли основного транспорта для международных перевозок, когда забор грузов производится от множества поставщиков (малогабаритными автомобилями) с последующей транспортировкой крупнотоннажными фурами. Также в эту категорию входят грузоперевозки, при которых основной путь сборные грузы из Европы и других частей мира проделывают в крупногабаритных транспортных средствах, а в дальнейшем развозятся разным получателям на более мелких машинах.

Морской и речной транспорт подразумевает международные грузоперевозки на дальние дистанции. При этом доставка товаров до загрузки и после разгрузки производится другими видами транспортных средств. Примерная схема также используется в случае с железнодорожным и авиатранспортом. Основной путь товары проделывают на поездах или самолётах, а доставка к получателям осуществляется при помощи автомобилей различной тоннажности. При крайней необходимости приходится комбинировать применением ЖД и авиатранспорта.