Что носить этой зимой, чтобы выглядеть стильно и модно?

Сразу оговоримся, что вне зависимости от моды, одежда должна подходить к вашему типу фигуры и цветотипу внешности. Только так вы будете чувствовать себя уверенной и привлекательной женщиной. Этой зимой в моду возвращаются классические строгие костюмы, которые словно позаимствованы из мужского гардероба. Постепенно отходят на задний план штаны и джинсы скинни, на мировых подиумах все чаще можно встретить брюки широкого или прямого кроя. Классический брючный костюм, как это ни парадоксально, придает образу женственности, сексуальности и притягательности, особенно если дополнить его глубоким декольте и ярко-красной помадой.

Не забыли дизайнеры и про любительниц повседневного стиля кэжуал: свитера, жакеты и другие предметы одежды размера оверсайз не выходят из моды вот уже несколько сезонов подряд. Объемная и просторная кофта подчеркнет хрупкость фигуры, добавив образу нежности и невинности. А еще вещи размера оверсайз очень удобные и теплые, именно поэтому они так любимы модницами во всем мире.

Где купить модную и качественную одежду?

С помощью одежды можно как выделиться, так и слиться с серой массой толпы. В целом одежда - отражение вашего внутреннего "я", настроения и самоощущения на сегодняшний день. Красивые, стильные и качественные вещи не могут стоить слишком дешево, но способ сэкономить на покупке все же есть. Вы слышали о фирме Basler? Продукция этой марки довольно редко встречается даже в крупных городах России, модницы всего мира ведут активную охоту за новинками бренда. Благодаря интернет-магазину Artaban найти вещи от Basler проще простого, тем более, что поставщик осуществляет доставку по всей России. По ссылке https://www.artaban.ru/odezhda-basler-m-11062/gn/69.html представлен обширных каталог популярных моделей по ценам еще ниже чем в официальном магазине. Просто невероятно, где еще встретишь актуальные модные новинки по такой приятной цене!

Многослойность в зимней одежде

Еще один тренд, который актуален уже несколько зим подряд. Чем больше слове одежды будет на виду, тем круче с модной точки зрения будет ваш look. Сочетать можно даже абсолютно несочетаемые вещи: майка, объемная рубашка, свитер и кардиган в паре с юбкой и теплыми колготками. Почему бы и нет? Очень важно, чтобы вся одежда была видна, иначе вы получите эффект "капусты" вместо модного и стильного образа. Экспериментируйте, меняйтесь, но всегда оставайтесь собой, не потеряйте свой уникальный стиль в погоне за модными новинками.