Обслуживание 1С удаленно: основные особенности и принципы

В этой статье мы хотим рассказать о принципах, видах работ и основных преимуществах удаленного обслуживания 1С и постараемся ответить на вопрос, почему этот вид услуг в последнее время набирает все большую популярность.

Виды работ

Список услуг, которые заказчик может получить, включает:

Создание дополнительных отчетов и обработок; Доработка, в том числе и серьезная, существующих конфигураций (в последнее время разработчики все чаще для этих целей используют механизм расширений); Обновление конфигурации и платформы до актуальных версий; Настройка учета в программе; Создание и настройка синхронизации; Решение прочих проблем, связанных с вводом данных и ведением учета.

Преимущества удаленки

По индивидуальной договоренности с заказчиком список работ может быть значительно расширен и доработан.

К основным преимуществам этого типа обслуживания можно отнести:

Оперативность - работы по устранению проблемы начинаются сразу после поступления информации о её возникновении, при этом специалист может находиться в другом городе;

Безопасность – удаленное подключение к рабочему месту пользователя осуществляется только по предварительному согласованию и невозможно без соответствующего разрешения;

Полный контроль – если это необходимо, заказчик может следить за всеми действиями исполнителя и требовать комментарий всем выполняемым манипуляциям;

Экономия средств – заказчик оплачивает только эффективное время работы, предварительно согласовав стоимость проекта, нет нужды тратить собственные средства на перемещения сотрудника;

Отсутствие необходимости в содержании в штате сотрудника, который занимается поддержкой и обслуживанием 1С;

Возможность выбора компании, условия которой максимально соответствуют требованиям заказчика;

Высокий класс специалистов – зачастую фирмы сопровождения имеют в своем штате сотрудников, специализирующихся на конкретной конфигурации или даже разделе учета, таким образом, заказав удаленное обслуживание, Вы гарантированно получите обслуживание по высшему разряду.

Как это происходит

Важнейшим условием возможности удаленного обслуживания программных продуктов фирмы 1С является наличие у заказчика подключения к интернету на том же компьютере, с которого можно подключиться к базе данных. Дальнейшие требования у разных компаний различаются в тонкостях, однако мало отличаются в принципах. Пользователю будет предложено установить на своем компьютере специальную программу (например, Teamviewer или подобную ей) которая позволяет получить доступ к удаленному компьютеру. В случае возникновения проблемы заказчик связывается с исполнителем, сообщает идентификационные данные, позволяющие подключить один компьютер к другому, и следит за выполнением задачи. Оплата происходит по факту сдачи, согласно акту выполненных работ и предварительной договоренности насчет их стоимости.