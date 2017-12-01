Что такое криптовалюта и как её заработать: советы профессионалов

140 млрд. дол. капитализации и потребление электроэнергии на уровне западноевропейской страны. Такие масштабы рынка криптовалюты в мире, о котором широкой общественности в странах СНГ мало что было известно до недавнего времени. Исключение - узкий слой тех, кто нащупал эту золотую жилу. Обмен криптовалюты – это преимущество IT-специалистов и перебежчиков с рынка Forex. Пора разобраться с этим моментом и нам с вами.

Особенность этого виртуального капитала в том, что каждый может обменять его на живые деньги. «Монета» добралась, к примеру, до Украины более семи лет назад, но заметное признание впервые получила, пожалуй, в полночь 18 декабря 2016. Тогда был национализирован крупнейший банк страны «Приватбанк». Нестор Дубневич ранее упоминал, как новость всколыхнула рынок, и в последующие дни показал статистику торгов в Украине на уровне (рекордных) 2500000 грн. Украинцы увидели, что их активы оказались под угрозой мониторинга со стороны государства и начали переводить их в криптовалюту. Подобная ситуация заставила купить bitcoin и многих граждан других стран СНГ. На чём основывается доверие к криптовалюте, которую так не любят правоохранительные органы, а критики называют пузырем?

Платежная система, одноимённое имя с которой получила монета Bitcoin, появились в конце 2000-х. Её разработка сподвигла желание основателя создать систему, которая была бы абсолютно адаптирована под "необратимые соглашения", где транзакции проходят без вмешательства какого-либо адмиинстратора. То есть контрагенты не имели бы внешнего администрирования (банка, налоговой и пр.), который может хоть коим-то образом заблокировать или в принудительном порядке осуществить требуемое действие.

Так чтобы было понятнее, имеются 2 категории людей: обычные потребители системного обеспечения и Майнеры. Первые осуществляют транзакции (покупка - продажа биткоинов), другие обрабатывают их с помощью специального программного обеспечения и решают сложную математическую задачу. Эмиссия новых биткоинов - генерация «цифровых монет». Она происходит именно в результате вычислений для проверки транзакций. Кто решил задачу, тот получает биткоины, а в итоге может купить Monero или другую криптовалюту.

Вот как это происходит. Транзакция - это сообщение в сеть о переводе определенного количества биткоинов от одного пользователя другому. Её видят Майнеры (люди, обладающие компьютерными станциями с мощными процессорами), которые для завершения операции должны провести вычисления. Только после этого транзакция заносится в так называемый блок (запись в системе). Таких блоков множество, каждый из них содержит информацию о тысячах обрабатываемых транзакций. Но самое главное, каждый блок связан с предыдущим. И если вы сможете наладить процесс подобного отслеживания, то в недалёком будущем прослывёте профессионалом и будете зарабатывать деньги на лишь не многим известной криптовалюте.