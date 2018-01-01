Как получить допуск СРО на строительные работы?

СРО или саморегулируемая организация пришла на смену государственному лицензированию строительной отрасли в 2010 году. Существовавшая до того система не отвечала нуждам бизнеса: была бюрократизирована, коррумпирована, а строительным компаниям приходилось сдавать тонны документов, многие из которых дублировали друг друга.

Сегодня саморегуляция присутствует во многих отраслях экономики, но пионером было строительство.

Что такое СРО?

Саморегулируемая организация — некоммерческое объединение субъектов предпринимательской деятельности, которые трудятся в определенной области производства или оказания услуг. СРО чем-то напоминают профсоюзы предпринимателей и членство в таких организациях сугубо добровольное.

При этом, согласно статьям 47 и 52 главы 6 Гражданского Кодекса Российской Федерации, всякому предпринимателю или организации, которые строят и влияют на безопасность объекта обязательно необходимо иметь допуск СРО, в противном случае, организация не получит разрешение работать.

Всего выделяют четыре основные функции саморегулируемой организации:

Упрощение взаимодействия между разными участниками рынка. По задумке законодателя, взаимодействие обеспечивается с минимальным влиянием государства.

Безопасность труда на строительстве.

Материальная ответственность компании за некачественную работу. Организация ответственна перед клиентами и саморегулируемой организацией.

Качество строительства и объектов. Каждый участник СРО обязательно соблюдает принятые организацией стандарты и гарантирует соответствующий уровень работ.

Разрешение на строительство

Документ состоит из трех страниц, причем на первой публикуется свидетельство, а на остальных перечень разрешенных работ. Законодатель позаботился о надежности документа и защите от подделки, поэтому для бланка предусмотрено несколько степеней защиты.

Конкретная форма разрешения утверждена Ростехнадзором №356 от 5 июля 2011 года.

При этом отечественный законодатель разделил строительные работы на три вида:

Изыскательные.

Проектные.

Строительные.

Строительство некоторых типов зданий не требует разрешения и допуска в СРО. Например, возведение индивидуального жилья на собственном участке или строительство здания, которое предназначено максимум для двух семей.

Тем не менее, если предприниматель или организация не состоит в СРО, рынок реагирует негативно и отдает предпочтение конкурентам, вступившим в саморегулируемую организацию.

СРО руководствуется постановлением Правительства и выдает разрешения на строительство, если компания соответствует требованиям. Вот некоторые:

В компании должно быть не менее трех руководителей, при чем опыт строительства не менее семи лет. Также присутствуют ограничение на минимальное количество общего персонала, работников технических служб и другие факторы.

Переаттестация и повышение квалификации сотрудников обязательны, при чем минимум один раз в пять лет. Система повышения квалификации должна быть разработана компанией и активно использоваться на практике.

Наличие необходимых лицензий и сертификатов. Как правило, соответствующие документы выдаются государственными органами и присутствуют у заявителя по умолчанию.

С остальными требованиями заявитель может ознакомиться прочитав соответствующие документы, подготовленные российским законодателем.

Чтобы получить допуск в СРО рекомендуется сначала определиться с конкретными строительными работами, на выполнение которых претендует заявитель. После этого подготовить документы и отправить на рассмотрение в саморегулируемую организацию.

Рассмотрение заявление проходит быстро и занимает один день, а через три дня после оплаты взносов на руках у заявителя появляется официальный документ. Если ответ отрицательный, саморегулируемая организация разрешает заявителю попробовать получить допуск еще раз.

При этом, существует не одна СРО, а несколько. Компания самостоятельно выбирает предпочтительную организацию для вступления, руководствуясь описанием, доступным на сайте Ростехнадзора.

Дополнительная помощь

Необходимость получить членство в саморегулируемой организации привела к образованию дополнительного рынка юридических услуг. Если компания не хочет самостоятельно собирать необходимые документы, она обращается к специалистам, которые помогут получить доступ в саморегулируемую организацию.

В итоге услуга стоит дороже простого взноса в саморегулируемую организацию, но претендент получает повышенные гарантии положительного ответа. Иногда есть возможность экстренного рассмотрения заяви за дополнительную плату. Какой из вариантов выбрать зависит от заявителя и его предпочтений.