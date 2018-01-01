Необходимость установки замков на противопожарные двери - советы Alumdevelop.ru

Замок для противопожарной двери − это деталь, без которой не обойтись. При верном его подборе можно защитить здание от пожара.

Виды запирающих устройств

Классификация таких изделий определяется уровнем их огнеупорности, которая соответствует показателю полотна двери: EI-15, EI-30, EI-60, EI-90, где под цифрой подразумевается время противостояния полотна огню, до начала его деформации.

Выделяют четыре класса замков:

Класс "А". Это простые устройства, практически неустойчивые к взлому. Класс "В". Такие замки имеют среднюю устойчивость. Их устанавливают, в основном, в охраняемых зданиях. Класс "С". Уровень надёжности высокий. Изделия монтируются на противопожарные двери. Класс "D". Замки этого класса рекомендованы к защиты против огня как самые надёжные и устойчивые. Они также не разрушаются под влиянием высоких температур.

Весьма востребованными являются замки, в которых есть система "антипаника".

Замки с функцией "антипаника"

Такая система позволяет быстро осуществить эвакуацию людей из здания, где произошёл пожар.

Суть функции: замок снаружи открывается лишь ключом, а изнутри - толчком двери или нажатием на дверную ручку, благодаря чему люди беспрепятственно могут покинуть помещение.

Использование замков с данной системой повышает шансы на спасение людей. Однако, не стоит надеяться только лишь на них. Нужно принимать и иные противопожарные меры, особенно по обучению людей правилам поведения в случае пожара.

Разновидности изделий с системой "антипаника"

Изделия эти ставят на аварийных, пожарных выходах. Зачастую в системе таких замков имеются запирающие блоки с наличием ригеля. Они устанавливаются с обеих сторон двери. Блоки соединяются между собой посредством длинной ручки-рычага. Пытаясь выбежать из помещения, охваченного пламенем, человек надавливает на ручку, ригель срабатывает и дверь отворяется. Если на дверях имеются доводчики, они автоматически блокируются и проход остаётся открытым. Такие устройства просты в использовании, что под силу даже детям.

Изделия же со встроенным модулем ставятся врезным способом. Они обладают высоким уровнем защитных характеристик несмотря на отсутствие запирающего блока. Благодаря своей конструкции замки позволяют на внутренней стороне двери поставить штангу, рычаг или ручку. Они хорошо защищают от взлома и одновременно довольно легко отпираются изнутри.

Какими должны быть замки

Противопожарные замки должны отвечать требованиям: быть устойчивыми к пламени, к взлому, а также состоять из плотно соединённых деталей.

Эти изделия состоят из оцинкованной стали, которая не подвержена расширению при высоких температурах. Это предотвращает заклинивание замков, даже во время возгорания. При соответствии характеристик противопожарных замков данным правилам, они становятся помощниками в спасении человеческих жизней во время пожара.

Источник - https://alumdevelop.ru/