Гражданство Австрии можно получить за инвестиции

Если вы состоятельный человек и хотите перейти на новый уровень жизни для вашей семьи, то можете рассмотреть программу обретения подданства Австрии за капиталовложения. Это одно из развитых государств Евросоюза. Здесь проживает около девяти миллионов человек. Большинство австрийцев разговаривают на немецком языке. Жители страны считаются долгожителями. Разве эти достоинства не стоят того, чтобы собрать необходимые вещи и документы и попробовать свою удачу на новом месте жительства?

С чего начать?

Рассмотрим интересную инвестиционную программу для получения подданства страны, разрешения на работу или временное пребывание.

Законопроект государства без каких-либо причин разрешает взять гражданство австрии за инвестиции. Вложив финансовые средства в экономику, вы имеете шанс стать обладателем паспорта Австрии. То есть вам необходимо создать реальный бизнес с рабочими местами или помогать развитию экспорта из страны. Размер суммы инвестиций обязан быть не менее десяти миллионов евро. Этот вид получения подданства более легок, так как он минует процедуры разрешения на работу и пребывание. Приобретение дорогой недвижимости или государственных ценных бумаг не дадут возможность получить желанный документ.

Важные составляющие вопроса

После вложения в программу инвестиций, срок оформления всего пакета документов для того, чтобы обзавестись паспортом страны составляет от девяти до восемнадцати месяцев.

Что потребуется?

Для получения подданства Австрии вам необходимо отказаться от прежнего гражданства.

Вам нужно собрать следующие документы:

документ, удостоверяющий личность;

свидетельство о рождении c апостилем и с переводом на немецкий язык;

написать автобиографию с исчерпывающей информацией о заявителе, указать его семейное положение, образование, трудовую деятельность;

справка или документ, подтверждающий финансовое состояние заявителя;

подтверждение места жительства;

фото на паспорт;

документ о несудимости с апостилем и с переводом на немецкий язык.

Проживать на территории государства не нужно и учить немецкий язык вас не заставят. Эта программа вложений в экономику включает не только самого заявителя, но и семью с несовершеннолетним ребенком. С паспортом этой страны путешествовать во все уголки мира станет проще, этот документ один из лучших, с ним можете жить в любой стране Евросоюза.