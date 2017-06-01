Как получить допуск СРО на строительные работы?

Чтобы работать согласно «букве закона», строительная компания обязана получить соответствующую лицензию. Однако некоторые особо сложные виды работ требуют специального разрешения, которое известно как допуск СРО. С целью его получения обратитесь в саморегулируемое объединение. Такой допуск оформляется на фирмы любой формы собственности, а также на индивидуальных предпринимателей. Главное, чтобы компания или ИП прошли регистрацию в порядке, установленном на законодательном уровне.

Почему стоит вступить в саморегулируемую организацию?

СРО — некоммерческая форма, которая образуется инициативной группой и работает за счёт членских взносов от строительных компаний или ИП. Такие взносы вносятся каждый месяц. Не допустить нанесение вреда здоровью людей и их имуществу при реализации строительных манипуляций — главная цель данной организации.

Каждый участник объединения несет равную ответственность. При этом членам такой организации доступны следующие преимущества:

оперативное оформление документа, на основании которого можно вести бизнес в строительной сфере;

поддержка информационного и консультационного плана;

возможность обмениваться опытом и взаимодействовать с иными подрядчиками, которые имеют допуск.

Важно понимать, что саморегулирующие организации ведут активное взаимодействие со своими членами.

Особенности совместной работы

Вступление в саморегулирующую организацию имеет немало особенностей.

Чтобы стать членом такой организации, нужно предоставить данные о финансовом состоянии предприятия.

Требуется внести первоначальный взнос — в среднем 300 000 российских рублей.

Ежемесячно нужно вносить определенную сумму — в среднем 5 000- 10 000 российских рублей.

Каждый год нужно делать взнос — 5 000 – 12 000 российских рублей.

Какие работы нельзя проводить без специального разрешения?

На уровне законодательства установлен список строительных работ, для осуществления которых надо иметь специальное разрешение. В него включены следующие мероприятия:

создание систем водоотведения, стоков;

проведение манипуляций с грунтом, формирование дренажей в процессе проведения строительных действий в водохозяйствах;

сооружение скважин, в том числе колодцев шахтного типа;

уплотнение катком, искусственная заморозка и т.п.;

монтаж железо-бетонных изделий и конструкций;

действия с использованием бура и взрывчатки;

различные свайные работы;

контрольная деятельность в отношении получения разрешений;

установка, демонтаж, усиление конструкций;

защита трубопроводов и разных элементов, которая наносится при помощи лакокрасочных материалов;

мероприятия по теплоизоляции;

монтаж оборудования;

устройство труб дымовых и печей промышленного типа;

налаживание сетей газоснабжения, теплоснабжения, линий связи и пр.;

реализации манипуляций на нефтяных и газовых объектах;

всё, что связано с оснащением шахт разного назначения, мостов, метрополитена, тоннелей, железнодорожных и трамвайных путей, аэродромов, автодорог;

гидротехнические и водолазные мероприятия;

деятельность генподрядчика, который привлекается застройщиком (например, для проведения реконструкции объектов или осуществления капитального ремонта);

надзор за застройщиком при деятельности на объектах, где применяется атомная энергия.

При неполучении разрешения на подобные типы работ возможны штрафные санкции со стороны контролирующих инстанций.

Поэтапное получение допуска

Получить свидетельство, которое подтверждает участие в данном объединении и предоставляет право на реализацию конкретных манипуляций, может любой участник СРО. Допуск выдается на каждый вид деятельности. Чтобы получить его, действуют в следующей последовательности.

Выберите подходящее для себя объединение. Оно должно соответствовать таким требованиям:

количество членов — минимум 150;

члены объединения взаимодействуют друг с другом;

СРО зарегистрирована три года назад и больше, владеет соответствующим разрешением на работу.

Изучите требования объединения. Сотрудники строительной фирмы должны иметь опыт работы и профильное образование (в том числе высшее образование по профилю деятельности организации). Частный предприниматель обязан обладать соответствующей квалификацией. Полный перечень требований запрашивается в организации, с которой было решено сотрудничать. Оформите допуск. На это потребуется один-пять рабочих дней. Нужно вступить в объединение и оплатить членский взнос, страховую премию и внести оплату в компенсационный фонд. Также нередко возникает необходимость в разовом платеже на подготовку перечня документов для вступления.

Действуйте грамотно, и никаких проблем не возникнет!