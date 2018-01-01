Ввоз медицинских изделий на территорю таможенного союза

В Таможенный Союз входит несколько стран, на территории которых действуют одинаковые правила. Так, существует список товаров личного пользования, которые нельзя ввозить и вывозить за пределы границ ТС. Причем, есть вещи, которые запрещено только ввозить, только вывозить и перемещать абсолютно любым из возможных способов.

Запрет на ввоз и вывоз

В первую группу включены вещества, что разрушают озон, защищают растения, орудия вылова, рыбалки, этиловый спирт, алкоголь (свыше 5 л), табачная продукция.

Во вторую группу входят отходы, а также лом металлов, в т.ч. драгоценных, минеральное сырье, данные о недрах, лекарственные растения, растущие в дикой природе, а также дикие животные.

Запрет на пересечение границы

К третьей группе относятся сведения на носителях, если они запрещены на территории ТС. Сюда же относится оружие, опасные отходы, специальные средства (с их помощью негласно получают информацию), ядовитые, психотропные, наркотические вещества, их прекурсоры, человеческие органы, ткани, кровь, в т.ч. ее компоненты. Более подробную информацию об этой группе узнайте в компании Attek Group, здесь можно получить квалифицированную помощь по данному вопросу.

Действующие ограничения

Помимо того, что есть прямые запреты, существуют и ограничения, в рамках которых одним товарам из группы можно пересекать границу, а другим - нет. К такой продукции относятся шифровальные средства, ряд озоноразрушающих, психотропных веществ, наркотиков, оружия. Ограничительные меры распространяются на радиоэлектронные средства, высокочастотные устройства гражданского назначения, также на предметы, входящие в минералогические и палеонтологические коллекции, некоторые представители дикой флоры и фаун, архивные бумаги.

Декларация

Запреты, ограничения – не единственное, что устанавливают таможенные правила. Есть еще и государственная регистрация медицинских изделий, и обязанность декларирования отдельных пунктов. К таковым относятся, в основном, товары личного пользования, транспортные средства и денежная наличность. При выезде или въезде на территорию стран ТС их следует декларировать.

Более подробный список закреплен на законодательном уровне. Если вас интересует регистрация товаров, пройдите по ссылке https://www.centrattek.ru/sertifikacija/registracija-medicinskih-izdelij/.