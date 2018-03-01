Продажа Riviera Sunrise Resort&Spa связана с санкциями в отношении Ольги Плаксиной

Фешенебельный отель и его новый хозяин.
Как сообщают СМИ, у отеля Riviera Sunrise Resort&Spa (4 звезды) в крымской Алуште теперь новый владелец. Санкции, наложенные Минфином США на «ИФД Капиталъ» и Ольгу Плаксину, привели к тому, что холдинг продал заведение для отдыха.
В 2017 году руководитель компании, Плаксина, попала под западные санкции. По этой причине было принято решение найти отелю нового владельца. Бывший Radisson теперь принадлежит Александру Бородину.
Проблемы вместо прибыльного бизнеса.
Крымская гостиница стала причиной появления неприятностей у Ольги Плаксиной. Еще 10 лет назад компания купила отель в крымской Алуште. Чтобы привести его в надлежащий вид, пришлось провести реконструкцию, сделать капитальный ремонт. Дело в том, что историческое строение некогда было здравницей. Однако нахождение на 1-ой линии – существенный плюс. «Курортная поликлиника» была переименована в «Крымскую Ривьеру». Затем, 5 лет назад, на территории отеля появилось девятиэтажное строение с современной отделкой. Всего компания вложила в проект примерно 60 млн. долларов США.
По условиям 20-летнего договора, заключенного холдингом, с 2008 управлением занималась фирма Rezidor, владеющая брендом Radisson. Однако весенние события негативно сказались на партнерах фирмы. Ввиду сложной политической ситуации им пришлось покинуть бизнес, не оставив даже международного бренда. СМИ сообщают, что ИФД не удалось найти другого страхового партнера, а также продлить контракт по Radisson Resort & Spa Alushta. Таким образом, отель сменил название на Riviera Sunrise Resort & Spa.
Через 2 года американские санкции настигли многих крымских предпринимателей, а также саму гостиницу в крымской Алуште вместе с Ольгой Плаксиной и ИФД. В американском Министерстве Финансов пояснили, что данные меры были предприняты только ввиду того, что холдинг владеет отелем на крымском полуострове, а Плаксина является руководителем компании.
«ИФД Капиталъ» будут оспаривать решение США.
Руководящий состав холдинга не видит причин, по которым Минфин решил наложить санкции на холдинг. Леонид Федун, глава совета директоров, назвал данное решение ошибкой. Никаких противозаконных процессов ИФД не совершал. В качестве напоминания добавили, что заведение было воздвигнуто на территории Украины, а сама Плаксина в то время не имела никакого отношения к управлению гостиницей. Учитывая данные обстоятельства, «ИФД Капиталъ» будет оспаривать введение санкций американским Министерством Финансов.
«Эту бюрократическую ошибку нам сегодня придется исправлять», - прокомментировал решение Федун.
США не спешат снимать санкции.
«ИФД Капиталъ» заявили о продаже гостиницы, по вине которой холдинг вошел в «запретный» список. Владельцем оказался Александр Бородин, хозяин фонда «Единение». Бывший генеральный директор екатеринбургского аэропорта (Толмачево) также занимал лидирующие позиции в Министерстве Экономразвития и Министерстве Транспорта. Нельзя не отметить «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры», где он трудился в должности директора (исполнительного).
Александр Бородин подтвердил факт покупки Riviera Sunrise Resort & Spa, однако руководство ИФД пока никак не прокомментировало ситуацию. Стоимость гостинцы была оценена в 2,4 млрд. руб., включая бассейн, огромную спа-зону, пляж и прилегающую территорию.
Гостиница Riviera Sunrise Resort & Spa была продана еще до наступления 2018 года. Ничего о прекращении санкций в отношении Ольги Плаксиной и холдинга не сообщалось.
Источник: https://newizv.ru/news/economy/26-02-2018/sanktsii-protiv-ifd-kapital-i-plaksinoy-priveli-k-prodazhe-otelya-v-krymu