Проведение инженерно-геодезических работ в Москве

Для того, чтобы корректно спроектировать и построить новый объект, необходимо произвести целый ряд геодезических изысканий, основываясь на которые и получают всю необходимую информацию о территории, планируемой под застройку. В зависимости от назначения объекта, его сложности, этажности, рельефа местности подбираются методики, по которым будут проводиться исследования. В любом случае, геодезические работы в строительстве должны проводиться с особой тщательностью и скрупулезностью, так как любые, даже мелкие ошибки на данной стадии чреваты весьма неприятными последствиями, вплоть до обрушения объекта. Разумеется, что подобное развитие событий просто не допустимо, поэтому проведение подобных изысканий можно доверить только высококвалифицированным специалистам, таким как сотрудники компании «Топлайн».

Какие же именно изыскания стоит проводить перед самым началом строительства

Для любого объекта вначале производят экономические изыскания, чтобы определить целесообразность постройки здания с экономической точки зрения (стоимость работ, материалов и т.п.). После этого проводят технические изыскания, в результате чего получают данные об интересующей территории, ее рельефе и всех объектах расположенных на ней и рядом с ее границами. Исследования проводят несколько раз: сначала – для того, чтобы получить технико-экономическое обоснование, а потом при подготовке документации, непосредственно необходимой для строительства. В крупных мегаполисах, таких как Москва, кроме геодезических работ, обычно проводят еще и инженерно-геологические, гидрогеологические, климатические и некоторые другие изыскания. Гидрогеологические и геологические исследования проводятся на местности и в лабораториях и необходимы для определения состава и состояния грунтов, наличия на участке грунтовых вод и т.д.

Какая стоимость геодезических работ?

Геодезические работы стоимость свою оправдывают в полной мере, так как без их результатов невозможно проводить дальнейшие изыскания и оформлять проектную документацию. Инженерно-геодезические исследования осуществляются для всех строящихся объектов, однако имеют некоторые отличия в зависимости от типа проектируемого сооружения.

Для начала осуществляются все изыскания, которые можно провести в полевых условиях. То есть, изучается рельеф участка, его понижения и повышения, измеряется уклон поверхности, территория проверяется на наличие скрытых коммуникаций. Также собирается информация обо всех объектах, расположенных в пределах заданной территории и возле нее. После этого настает черед камеральной обработки полученных данных. Вся информация наносится на топографо-геодезический план участка. Планы могут быть ситуативные – на них изображаются только имеющиеся объекты, высотные – описывают рельеф и комбинированные – отображают положение объектов с учетом рельефа.

Имея на руках данную информацию, можно определить, где стоит проектировать здание, как его лучше подсоединить к коммуникациям, где именно необходимо брать пробы грунта для гидрогеологических и инженерно-геологических исследований. Кроме того, геодезические работы продолжают проводиться и после начала строительства: при выносе на местность осей здания, при сооружении котлована и фундамента, при постройке наземной части сооружения и т.д. Таким образом, геодезические работы в Москве должны проводиться специалистами как до, так и после начала строительства объекта, для того, чтобы обеспечить полную безопасность будущим жильцам при эксплуатации здания.