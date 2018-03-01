Где купить подержанную Mazda в Новосибирске?

Времена, когда единственным местом купли-продажи подержанных автомобилей был авторынок, или, как говорили в народе, «барахолка», канули в Лету. Большая часть продержанных авто сегодня реализуется через просторы сети Интернет, где подать объявление на страницах крупного автомобильного портала не составит труда и для самого неуверенного пользователя.

А вот то обстоятельство, что б/у автомобили реализуются в салонах, еще не стало привычным. Между тем, многие официальные дилеры, в том числе дилеры концерна Mazda, дают хорошую возможность приобрести качественное авто по более низкой стоимости.

Преимущества покупки в салоне

Приобретая подержанный автомобиль Mazda в салоне, покупатель получает ряд ощутимых преимуществ перед тем, кто приобретает аналогичное авто с рук:

Он выбирает между проверенными транспортными средствами, возраст которых не превышает шести лет, а пробег – 120 тысяч километров. Более того – каждый из этих агрегатов уже прошел тщательную проверку технического состояния опытными специалистами. Его оценили по 70 критериям, а все выявленные недостатки и неисправности устранили. Таким образом, хорошее техническое состояние машины не вызывает сомнений.

В процессе предпродажной подготовки используются только рекомендованные заводом-изготовителем запасные части и расходные материалы. Это еще раз говорит о надежности такого агрегата.

На приобретенный автомобиль в течение года (или 30 тысяч пробега) распространяется послегарантийная сервисная поддержка. При необходимости, в короткий срок выполняется ремонт или замена неисправных деталей.

Покупатель становится участником программы «Гарантия мобильности Mazda». В случае любой аварийной ситуации или поломки в процессе эксплуатации автомобиля, он будет немедленно доставлен в дилерский центр. Также в рамках этой программы владелец может круглосуточно, в любой день, воспользоваться услугой по запуску двигателя, замене колеса или подвозу топлива. Такая поддержка позволяет чувствовать себя уверенно даже в дальнем пути.

Возможность впоследствии обменять автомобиль на более новый, воспользовавшись услугами дилера. При этом остаточная стоимость авто гарантированно будет высокой – по результатам исследований, которые проводились в прошлом году «Автостат», Mazda продемонстрировали самый высокий показатель остаточной стоимости (в пределах 93% от первоначальной цены).

Более подробные условия приобретения подержанных автомобилей Mazda в Новосибирске можно уточнить у официального дилера – в автосалоне «Фастар».

Покупка с ощутимой выгодой

К числу преимуществ обращения в дилерский центр можно отнести возможность оформить кредит на более выгодных условиях или принять участие в программе трейд-ин.

Для оформления кредита не нужно подтверждать доход. Все, что требуется предоставить – это паспорт и любой второй документ, удостоверяющий личность. Процентная ставка в этом случае будет зависеть от размера первоначального взноса (который должен составлять не менее 20% от стоимости приобретаемого транспортного средства), а стоимость КАСКО, по желанию клиента, может быть включена в кредит. Можно оформить кредит и без КАСКО, в данном случае это условие не является обязательным.

В рамках программы трейд-ин можно быстро и без проблем поменять свое старое авто на выбранный автомобиль Mazda. При этом машина будет оцениваться по рыночной цене, а ее стоимость может пойти в счет первоначального взноса при оформлении кредита.