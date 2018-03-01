Открытие и обслуживание счета: банковские услуги для ООО

Открытие расчетного счета — неотъемлемая необходимость для любого предпринимателя, который планирует вести бизнес в конкретной сфере деятельности. Чтобы осуществлять платежи, отправлять выписки в налоговые органы власти, вести расчет с заказчиком и поставщиками, обязательно потребуется расчетно-кассовое обслуживание. При выборе банка для оказания подобных услуг, следует учесть его репутацию, надежность, стаж работы, качество поддержки и стоимость обслуживания. Начинающим бизнесменам и руководителям ООО не хочется переплачивать за конкретные услуги, если их можно купить дешевле.

На сайте Центробанка можно ознакомиться с основными показателями для финансовых компаний. Это ликвидность и достаточность капитала. Примечательно, что по этим параметрам часто лидируют интернет-банки, которые работают исключительно с юридическими лицами. Удобно, что можно зарегистрироваться в режиме реального времени и отправить заявку на открытие, затем договориться с менеджером о встрече в удобное время, подписать договор после выбора приемлемого тарифа на обслуживание.

Расчетный счет для ООО открывают многие банки, но не всегда качество их услуг устраивает клиентов. Многие предпочитают онлайн-решения для оперативной регистрации, круглосуточного доступа и лояльной службы поддержки, которая всегда работает. Нельзя обойтись без счета, если вы планируете финансовые безналичные операции. Платежи бюджетного характера, подключение зарплатного проекта, интернет-банкинг, традиционное обслуживание расчетного счета для ооо по системе «все включено» и другие услуги предусматривает сотрудничество с конкретной финансовой компанией. Перед тем как определиться с исполнителем услуг следует уточнить, на какую ежемесячную сумму вы рассчитываете. Тогда сделать выбор банка будет намного проще. Некоторые организации взимают оплату уже за открытие счета, а другие предлагают удобные льготные условия оплаты. Справки, выписки, переводы с одного счета на другой могут облагаться дополнительными комиссиями. Руководителям ООО рекомендуется выбирать проверенные организации, которые взимают умеренную оплату за обслуживание и предлагают несколько тарифов на выбор. Тогда становится проще определиться с подходящим вариантом в зависимости от совокупных доходов компании или личного капитала учредителя.