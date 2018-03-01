Доступная по цене аренда яхты для фотосессии от компании "Теплоходик"

Если вы хотите провести выходные так, чтобы яркие воспоминания остались надолго, или нестандартно отметить какое-то событие, возьмите в аренду яхту, пароход или катер. Увеселительная прогулка сделает необычным романтическое свидание, отдых в семейном кругу, в рабочем или дружеском коллективе. На борту судна деловые переговоры пройдут в непринужденной обстановке и обязательно будут успешными.

Прогулки на яхте по Днепру – незабываемое путешествие, отдых или банкет

Гости Киева имеют возможность увидеть его достопримечательности и живописные окрестности, путешествуя по воде. Вид на старинный и вечно молодой город чудесен в любое время суток – и при сиянии солнца, отражающегося в золоте куполов, и в свете ночных огней. А в праздничные дни с реки можно любоваться салютом и фейерверками.

Если вы устали от проблем и городской суеты, отправляйтесь на острова Днепра. Там в тишине удастся душевно пообщаться с детьми или близкими друзьями, посидеть у костра, порыбачить. Этот поход не только оставит незабываемые впечатления, но зарядит положительной энергией, сделает ближе и роднее его участников.

Нет необходимости приобретать плавающее средство в собственность, его покупка и содержание обходятся очень дорого. Гораздо удобнее взять судно на прокат, когда возникнет такое желание. Многие граждане пользуются этой услугой с самыми разными целями:

Весьма популярна аренда яхты для фотосессии, позволяющая сделать необыкновенно красивые снимки.

Горожане и приезжие с удовольствием отправляются на познавательную прогулку по Днепру.

Особые впечатления оставляет ночная экскурсия «Панорама Киева».

Любители путешествий выбирают поездки в Межгорье, на Киевское море или на остров Великий.

Бизнесмены устраивают в непринужденной атмосфере на воде переговоры и деловые встречи.

Все чаще организуются свадьбы, юбилеи и выпускные вечера, совмещенные с плаванием по реке.

На таком торжестве гости избавлены от необходимости постоянно находиться в душном зале ресторана, банкет на свежем речном воздухе не утомляет. А хозяева получают возможность отличиться и отметить событие стильно и красиво. При этом сами они освобождены от всех хлопот, безупречный сервис заслуживает самых лучших отзывов. Фотографии на фоне замечательных речных пейзажей будут напоминать о необычном плавании.

Компания располагает судами разных размеров и категорий, которые используются для любых мероприятий. Клиенты могут выбрать яхту на пять персон или плавсредство с пассажировместимостью сто человек. Независимо от класса комфортабельности все они оборудованы необходимыми удобствами для приятного отдыха.