В апреле пройдет чемпионат Сибири по приготовлению пиццы

В начале апреля планируется проведение открытого чемпионата Сибири по приготовлению известной итальянской лепешки с начинкой. В соревновании смогут поучаствовать повара из любого ресторана или службы доставки пиццы в Новосибирске, чтобы доказать преимущества своих способностей.

Мероприятие пройдет в «Экспоцентре», где будут подготовлены все условия для приготовления блюд. Опытные пиццайоло со всей страны уже заявили о своем желании побороться за первое место.

Соревнования в Новосибирске – билет на чемпионат мира

На предстоящем мероприятии повара смогут соревноваться сразу в нескольких номинациях. Судить навыки участников будут эксперты из России и других стран. Выиграть можно в следующих «дисциплинах»:

классическая пицца – российские умельцы покажут, насколько хорошо они знают секреты неаполитанских рецептов;

пицца в дуэте;

быстрая растяжка;

пицца-акробатика – виртуозное подкидывание теста в воздух вызывает особый восторг у зрителей.

Организаторы не просто так решили провести мероприятие именно в Новосибирске. Команда из города два года успешно выигрывала золото и бронзу на всероссийском чемпионате. По словам Метаева Дениса, который координирует конкурс и является участником, «… у местных поваров немало секретов и высокий уровень мастерства».

Победителей чемпионата ожидает весьма важный приз. Это возможность поучаствовать в Чемпионате России 24-27 сентября на выставке ПИР. Также они получат шанс поехать от РФ на прочие соревнования в других странах.

Где попробовать пиццу для гостей чемпионата

После «вкусных» соревнований посетителям непременно захочется вкусно и плотно пообедать. К счастью, в городе множество хороших заведений с потрясающей итальянской кухней и доступными ценами. Также все желающие могут воспользоваться доставкой еды на дом в Новосибирске http://www.2020700.ru/catalog/amerikanskaya-pizza/, которая имеет следующие преимущества:

вкусный десерт в честь Дня Рождения – его бесплатно приложат к любому заказу в праздник и три дня до/после него;

бесплатные угощения в зависимости от суммы заказа – при покупке на 1000 рублей можно получить сендвич-ролл, на 1500 рублей – пиццу «Пепперони», а на 2000 рублей – 2 литра напитков;

покупки за баллы, назначаемые за каждый заказ после регистрации в бонусной системе.

Доставка от ресторанов осуществляется бесплатно всего за час и возможна по любому адресу. Например, домой, в офис или в гостиницу.