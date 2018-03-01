Справка об открытых расчётных счетах

Часто бывают случаи, что какая-нибудь услуга нам нужна очень срочно, но из-за отсутствия информации о том, как ее получить, теряется много времени. Это касается и справки об открытых счетах в банке. Поэтому прежде, чем отправляться в налоговый орган, необходимо знать все нюансы получения данного документа.

Каждый субъект хозяйствования для ведения бизнеса должен открыть расчетный счет в банке, так как без него вести деятельность затруднительно. Всю информацию об открытых счетах в банке собирает налоговая, и поэтому, если вам срочно необходим бумажный документ об открытых счетах, то можно отправиться в свой налоговый орган. Также такую информацию выдадут и в банке, где открыт счет, но такая справка имеет ограниченное применение, и не для всех операций ее можно использовать.

К тому же, если у фирмы открыты счета в разных банковских учреждения, то запрашивать у каждого из них подтверждение будет не совсем рационально. Более затруднительная ситуация возникает тогда, когда фирма расположена не в городе, и в населенном пункте нет учреждения банка, который может выдать установленного образца документ. В таких случаях грамотнее будет идти сразу в районную инспекцию.

Зачем нужен такой документ?

Такая справка используется не часто, но в некоторых случаях она обязательна. К таким относятся:

При участии фирмы в аукционе или тендере.

При смене формы собственности.

При ликвидации юридического лица.

При привлечении долгосрочного капитала.

При обращении в судебные органы и органы прокуратуры.

Также такую справку запрашивают судебные приставы при проведении процедуры банкротства. Как видите, случаи не частные, но рано или поздно каждая фирма может с ними столкнуться. Поэтому процедуру ее получения лучше знать, и в случае чего не терять время, а обращаться по адресу.

Как получить справку?

Для получения документа, подтверждающего открытые счета необходимо придти в ФНС и написать запрос по установленной форме. Только тогда такая справка будет считаться действительной, и иметь юридическую силу.

Документ выдается в срок до 5 рабочих дней, но в некоторых случаях срок выдачи справки может быть продлен до 30 дней. Если спустя месяц вам так и не выдали справку, то вы имеет право написать в прокуратуру жалобу на налоговый орган.

Также есть возможность получить такой документ без посещения налоговой – по средствам электронного запроса. Такой способ используется редко, скорее всего, из-за низкой осведомленности людей о такой возможности, но он имеет много преимуществ, к примеру, вам даже не нужно выходить из дома. Достаточно иметь доступ интернету чтобы зайти на официальный сайт налогового органа, и там заполнить специальную форму. Электронный документ будет иметь такие же полномочия как и бумажный. Если не хотите заниматься самостоятельно получение справки, то можно обратиться на https://vash-bizness.ru/ к юридическим услугам в компанию "Ваш Бизнес".

Как выглядит запрос?

Независимо от того в какой форме вы запрашиваете справка запрос должен содержать обязательные данные:

Наименование юридического лица.

Данные банковского учреждения.

Указание цели, под которую заказывалась справка, а также данные получателя.

Подпись лица и дата запроса.

Обязательно проследите, чтобы в заявлении не было допущено ошибок, так как при их наличии, вам просто будет оказано в процедуре.

Готовый документ справки также должен содержать обязательные моменты, а именно:

Данные о расчетных счетах с указанием валюты и кода счета.

Дата открытия счета и наименование банка.

Справочные сведения о счетах.

Также следует помнить, что документ официальный, и он должен быть подписан руководителем органа, а также проставлен оттиск гербовой печати. Если ответ дан в электронной форме, то должна быть цифровая подпись уполномоченного лица, который имеет на это право – тогда документ будет считаться действительным.

Обычно, много времени не занимает данная процедура, так как в ней нет ничего сложного, и если вы правильно оформили заявление, то уже через пару дней сможете держать в руках официальный документ (справку).