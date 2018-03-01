Типы консольных кранов для различных сфер применения

Кроме привычных взгляду консольных кранов, которые встречаются почти повсеместно на производственных предприятиях, существует большое количество видов таких устройств.

Очень распространенным является так называемый настенный консольный кран. Как и следует из названия, в основном предназначен для закрепления на стене, перемычке между несущих стен, колоннах разного вида или другой иной поверхности, которая дает возможность закрепить грузоподъемный механизм и способна выдерживать требуемые нагрузки. Возможность размещения такого оборудования на любой высоте позволяет выбирать наиболее выгодную высоту подъема грузов. Для повышения эффективности и комфорта может быть использован электрический поворот. Возможность применения дистанционного радиоуправления позволяет с комфортом управлять обработкой груза при размещении устройства на высоте более 4 метров. В случаях закрепления оборудования на существующих колоннах (квадратного или круглого сечения) применяется большой спектр скоб и зажимов.

Оригинальным подвидом консольного крана на колонне является вариант с несколькими стрелами на базе одной колонны. Данная конструкция позволяет, при эксплуатации одного подъемника, одновременно обслуживать несколько секторов рабочей зоны одновременно. Так как далеко не всегда точки обработки груза находятся на одном расстоянии от грузоподъемного механизма, возможно использование консолей (стрел) разной длины. В некоторых случаях возможна синхронизация работы.

При эксплуатации в стесненных условиях, когда необходим совершенно определенный вылет, но окружение не позволяет применение сплошной стрелы, телескопический подъемник является решением задачи. Телескопическая стрела может состоять из двух и более частей, которые обеспечивают максимальную гибкость и соответствие требованиям. Устройства подобного типа могут быть обеспечены теми же видами грузоподъемных устройств и органов управления, как и стандартные консольные.

Так как грузоподъемные механизмы время от времени требуется использовать в условиях отличных от условий вполне обычных для закрытых, отапливаемых производственных помещений, появляется необходимость в модификациях позволяющих использовать краны в таких случаях.

Одним из таких случаев является работа в условиях низких температур (до -40 ⁰ С и более) или серьезных температурных перепадов (от -40 ⁰ С до +40 ⁰ С). В случае применения консольника при низких температурах, особенно если функции механизма электрифицированы, в ключевых элементах крана используются термические элементы, поддерживающие оптимальную температуру для электроники. Если определенному элементу нужна смазка – подбирается специальная смазка для низких температур. Если устройство применяется при высоких температурных порогах, в конструкции используются специальные материалы и комплектующие, защищающие проводку и ключевые агрегатные элементы, не допуская непосредственного воздействия высоких температур.

При использовании техники на пирсах, пристанях, маринах для обработки различных судов также требуется особый подход, особенно, если подъемник будет подвергаться воздействию соленой воды. Для обеспечения работоспособности и увеличения срока службы используется специальное многослойное покрытие корпуса, а все электрические соединения закрываются в особое полимерное покрытие. Электрические агрегаты и узлы закрываются кожухами с высокой степенью изоляции.

Эксплуатация подъемников в помещениях или открытых местах с взрывоопасной атмосферой, а также в местах, где требуется исключить образование искр при работе, является отдельной областью. Для обеспечения безопасной работы грузозахватные механизмы и ключевые элементы консольного крана, которые в процессе применения могут способствовать возникновению искры, изготавливаются из особых материалов или с использованием определенной степени защиты. Все эти меры позволяют безопасно и надежно функционировать в непосредственно опасных, а также потенциально опасных зонах.

Подъемники также эксплуатируются в разных зонах АЭС. Для эффективной и безопасной работы в таких зонах оборудование должно обладать уникальным покрытием, которое должно обеспечивать многократную обработку дезактивационными смесями.

Источник: http://boromax.ru