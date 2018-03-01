Применение металлопроката в строительстве зданий и сооружений

Строительство современных объектов и сооружений различного назначения невозможно без применения самых разных видов металлического проката. При этом в большинстве случаев используются изделия из черных металлов. Чаще всего, металлопрокат применяют в качестве силовых деталей различных строительных конструкций для образования каркасов, заполняемых другими строительными материалами.

Даже при сооружении небольших строений используется арматура и другие виды проката, например, для формирования прочного и надежного фундамента. Арматура также применяется для укрепления стен при их бетонировании или кладке из популярных стеновых материалов. Ее также используют в качестве силового элемента при производстве плит перекрытий.

Металлоизделия фасонного типа: двутавровые балки, швеллеры, трубы и уголки, применяются для формирования прочных образующих конструкций в разных местах строительного объекта. Компания "Да-Строй", расположенная в Ижевске, почти десять лет специализируется на проектировании и строительстве объектов гражданского и промышленного назначения, а также на поставках металла потребителям.

Компанией выполняется продажа металла в широком ассортименте для нужд строительства и промышленности. В ассортимент поставляемой продукции входит арматура и трубы разных диаметров, уголки с равными и разновеликими полками, листовой прокат с разной толщиной, балки и швеллеры, круглые и квадратные заготовки с разными геометрическими характеристиками.

С основными параметрами предлагаемого металлопроката можно легко ознакомиться на страницах портала и в режиме диалога с менеджерами согласовать цену и другие условия поставки. Большим и постоянным спросом пользуется профильная арматура, которая широко используется при изготовлении строительных изделий из железобетона.

Компания "Да-Строй" предлагает клиентам широкую номенклатуру арматуры с разными геометрическими параметрами. Не меньшим спросом пользуется фасонная прокатная продукция, которая представлена в широком ассортименте. Вся реализуемая продукция обладает высоким качеством и отличными прочностными характеристиками.

Компания обладает серьезным наработанным опытом в проектировании строений и сооружений, а также построила самостоятельно около трех десятков объектов различного назначения. Наработана солидная база постоянных клиентов, которые смогли убедиться в высоком профессионализме сотрудников компании.