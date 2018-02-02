Нержавеющий и высокопрочный крепеж в Минске

В большинстве современных промышленных отраслей, а также в строительстве невозможно обойтись без крепежных элементов и приспособлений. Болты и гайки шурупы и метизы, заклепки и анкера, дюбели и хомуты - это только самые востребованные позиции в товарной группе промышленного и строительного крепежа. Важно, чтобы продукция, которая будет использоваться для создания больших механизмов или строений, отвечала высочайшим параметрам качества и прочности. Именно такие крепежные приспособления предлагаются на сайте поставщика http://belbolt.by/, предлагающего быструю доставку необходимых партий компаниям и частным лицам в Минске.

Сферы использования нержавеющего крепежа с повышенными параметрами прочности

Почему сегодня повышенным спросом пользуется крепежная продукция, изготовленная из высококачественной нержавеющей стали? Более того, все чаще необходимы изделия, создаваемые из кислотостойкой стали А2 и А4. Это обусловлено тем, что такой крепеж просто необходим в современном приборостроении для производства:

высокотехнологичных механизмов;

аппаратов, которые будут работать в химически агрессивных средах;

медицинского оборудования;

станков и приборов для химических, нефтеперерабатывающих предприятий;

оборудования для пищевой промышленности.

В свою очередь болты, анкера, заклепки, относящиеся к классу прочности 8.8, 9.8, 10.9, 12.9, просто необходимы при создании крупной транспортной техники (грузовиков, вагонов, локомотивов, морских судов и т.д.), металлоконструкций, сборных строений и многих других масштабных объектов. Поэтому на многих производственных предприятиях существует необходимость регулярных закупок крупных партий крепежных изделий, обладающих повышенными параметрами прочности и устойчивости к внешним химическим воздействиям.

Где заказать нержавеющий крепеж с быстрой поставкой крупных партий в Минске?

Крупным поставщиком крепежных изделий, работающим на белорусском рынке, является компания ООО «БЕЛБОЛТ». Важная характеристика ее деятельности состоит в широчайшем ассортименте предлагаемой продукции. Здесь можно заказать требуемые партии крепежа, относящегося к разным классам прочности и кислотостойкости. В Минск любая продукция поставляется в максимально сжатые сроки в любом необходимом количестве. Такой режим работы позволяет предприятию занимать одну из лидирующих позиций в регионе в своем сегменте.