Фронтальные погрузчики «LiuGong»: обзор продукции компании

Фронтальный погрузчик является одним из самых востребованных видов спецтехники на сегодняшний день. Так как компаний, которые производят такое оборудование, достаточно много, покупатель часто не может понять, какому бренду отдать предпочтение. Фронтальные погрузчики «LiuGong» объединяют в себе все хорошие качества подобных машин, имея минимум недостатков.

Где используются фронтальные погрузчики

Фронтальный погрузчик обладает способностью захватывать и перемещать различные виды сыпучего сырья, поэтому подобная техника востребована в строительстве. На некоторых работах она может выполнять функции экскаватора, бульдозера и других видов спецтехники. Возможности погрузчика зависят от разновидности:

модели с постоянным ковшом используются для перевозки щебня, песка, асфальта, гравия, хорошо подходят для дорожных работ, могут применяться для загрузки гравия в самосвалы. Также их привлекают к уборке строительного мусора, прокладке труб за счет наличия хвата;

модели со съемным ковшом. Они универсальны, так как позволяют заменять ковш другими типами оборудования. Благодаря этому спецтехника может работать с пиломатериалами, бочками, тюками, контейнерами и прочим.

Основные преимущества погрузчиков бренда

Марка стала популярной не просто так. Погрузчик «LiuGong» – это машин для строительных и горных работ, которая отличается хорошей маневренностью, мощностью, низким уровнем шума и длительным сроком эксплуатации. Бренд появился в России сравнительно недавно, но сразу же стал востребованным, так как его машины оборудованы современным двигателем, гидравликой, трансмиссией, произведенных на заводах компаний, известных во всем мире.

Одно из преимуществ агрегатов «LiuGong» – просторная кабина, где оператору удобно работать. При этом техника достаточно компактна и не требует особых условий хранения. В эксплуатации и обслуживании техника тоже предельно проста, а потому, может использоваться на отдаленных от цивилизации объектах.

Выбирая фронтальный погрузчик, необходимо уделить максимум внимания качеству оборудования. Бренд «LiuGong» – это одно из оптимальных решений по цене и надежности. Благодаря широкому модельному ряду подобрать что-то подходящее для ваших целей не составит сложностей. Кроме того, технику постоянно обновляют, улучшая характеристики и снижая значимость недостатков.