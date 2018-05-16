Квест-игры в Оренбурге - территория креативных идей

Командная игра quest-room победно шагает по планете, не выходя из моды уже несколько лет. Увлекательная забава с одинаковой силой покоряет и детей, и взрослых.
Что такое эскейп-рум, жители нашего города тоже знают не понаслышке: в Оренбурге квест-игры пользуются огромной популярностью. В таком формате уже отмечают различные значимые события, проводят вечеринки, празднуют дни рождения.
Где развлечься? Конечно, в quest-комнатах!
Разнообразие видов квестов обеспечивает возможность команде участников подобрать подходящий жанр игры:
- Экшн- и хоррор-квесты, в которых геймерам предлагается работать не только головой, но ещё и активно действовать - прятаться, убегать, прыгать, ползать, стрелять из оружия-имитации и т.п.
- Квест-баттлы, развитие сюжета в которых зависит от действий нескольких команд, соревнующихся между собой.
- Тематические квесты, связанные с определённой темой (мистика, космос, путешествия, шпионские страсти) либо основанные на сюжетах известных книг или кинофильмов.
- Перфомансы, где профессиональные актёры, исполняя различные роли, взаимодействуют с игроками. Основной акцент в таких квестах делается на эмоциях, а не на решении головоломных задач.
Базовая часть любой escape-room - созданная организаторами игры атмосфера, искрящаяся напряжением и вместе с тем бодрящая, заряжающая желанием победить.
Страна чудес
Вы давно не испытывали здорового всплеска адреналина? В вашей обычной жизни проложены лишь два маршрута - «дом-работа» и «работа-дом»? Тогда вам нужно срочно поучаствовать в самом известном в Оренбурге квесте Лабиринт Минотавра и повторить подвиги легендарных героев.
Геймеры попадают в замкнутое пространство, где даже у самых стойких мурашки бегут по коже. Лабиринт каждую минуту меняет своё расположение; постоянно что-то где-то лязгает, скрипит, грохочет; откуда-то доносятся звуки дыхания громадного минотавра. Между тем часики, отмеряющие время вашей жизни, тикают, заставляя вас двигать шестерёнками мозга с утроенной скоростью...
А вот один из лучших в Оренбурге квест Меч короля Артура - это превосходный шанс для вас раскрасить новыми красками жизнь своих детей, наполнить её неизвестными ранее переживаниями. У ребятишек глаза просто светятся, когда они с восторгом рассказывают о перипетиях поисков знаменитого меча, принадлежащего магистру таинственного и могучего Ордена Красной Розы - королю Артуру.
Как вы смогли убедиться, все квесты Оренбурга - отличная разминка для ума и для тела, поэтому почаще участвуйте в этих играх, чтобы активировать потенциал своего интеллекта и заодно сжечь побольше калорий!
Благодарим сервис http://orenburg.kvestam.ru за помощь в подготовке статьи.
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