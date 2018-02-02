Страшно или страшно весело: реалити-квесты в Новосибирске

В квесте, как в жизни, бывает и страшно, и весело, но всегда интересно. Почему так любят страшные квесты? Потому что они позволяют испытать эмоции, которых не хватает в жизни. Хорошо организованный страшный эскейп-рум дарит остроту эмоций, повседневная жизнь начинает нравиться уже потому, что в ней нет смертельной опасности, борьбы за выживание и ужасных монстров, о которых твердят постоянно все известные нам сказки и легенды. Хорошие квесты в Новосибирске обязательно включает в себя что-то страшное. Но страшилки обязательно рассчитаны на определенный возраст участников.

Страшно смешно и интересно

Обычно организаторы очень четко различают игры, на которые приглашают посетителей по степени их «ужасности». Всегда квесты для детей 10 лет в Новосибирске очень дозированно содержат страшилки и пугалки. Если по сюжету игры участники оказываются на острове пиратов, то атрибутика скорее напоминает старый добрый Остров сокровищ, нежели Остров Крёста из фильма «Пираты Карибского моря». Поиск сокровищ, тайника детьми не должен сопровождаться невыносимым ужасом. При этом сами задания и антураж скорее смешат и увлекают, чем наводят чувство страха.

Страшилки наяву, а не во сне

Другое дело, если игроки взрослые и пришли специально для того, чтобы «страшно испугаться», испытать настоящий ужас. Все когда-то смотрели фильм о египетской мумии, преследовавшей в известном фильме наивных искателей приключений. Хотите стать героями этой истории? Добро пожаловать в эскейп-комнату с аналогичным названием. Впрочем страшных легенд в мире накопилось за всю историю немало. Вот, например, легенда о скандинавском боге, который мстит каждому, кто оказывается рядом с местом его упокоения. Нешуточные страсти разгораются в команде игроков, выбравших квест Темница Фенрира в Новосибирске в качестве веселого отдыха в выходной день. Мало кто знает о том, что есть легенда об острове, попадая на который путешественник молит лишь об одном - уплыть оттуда живым. Для того, кто не знает этой скандинавской легенды, актер, участник действа, в самых драматических тонах познакомит с нею. А дальше уже все в воле божьей! Идите с друзьями в эту комнату, если уверены в своей «счастливой планиде».

Одним словом, квесты разные важны, квесты страшные нужны. Нужны хотя бы для того, чтобы обычная жизнь современного городского обывателя «от пятницы до пятницы» показалась ему милой и прекрасной во всех отношениях штукой.

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