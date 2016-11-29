Новый мир на 60 минут: самые интересные квесты Новосибирска

Самые интересные квесты

Локация «Один дома» предлагает участникам почувствовать себя героями одноименного фильма. Причем в качестве бандитов, которых связал в подвале своего дома несносный Кевин. Теперь придется распутывать веревки и выбираться из подвала, пока не приехала полиция. Отлично подходит для двоих игроков.

Квест под названием «Испытание силы» предоставляет участникам замечательную возможность побывать в роли самых настоящих джедаев, которые были отправлены собственным наставником в глубь неизведанной полузаброшенной планеты. Игроки должны найти храм, где и пройдет их испытание силы.

«Клиника Z» – один из самых захватывающих квестов в Новосибирске. Участники попадают в клинику, персонал которой хотел спасти весь мир, а в результате изобрел самое страшное биологическое оружие всех времен и народов. Игроки должны выбраться из этого жуткого места, где орудуют живые мертвецы и зомби во главе с доктором Уокером и положить конец распространению заразы.

Весьма интересным квестом в реальности также является «Зеленая миля», основанная на знаменитом кинофильме, который был снят по произведению Стивена Кинга. Данное приключение рассчитано только на двух участников старше шестнадцати лет, обладающих действительно крепкими нервами.

«Зелье Друида» – отличный квест для компании ребят от двенадцати лет и выше, которым предстоит хорошенько поработать мозгами, пока не прибыли вооруженные римляне и не уничтожили все вокруг.

Лучшие квест комнаты

Здесь как коренные жители, так и гости города смогут провести яркие и полные позитивных впечатлений выходные, которые вряд ли когда-нибудь позабудутся. Благодаря подобному современному формату развлечений можно не только развить собственную сообразительность, умственные способности и логику, но и открыть в себе ряд способностей и талантов, о которых непосредственно до игры вы могли даже и не подозревать. На сегодняшний день квесты Новосибирска , в которых можно поучаствовать, бывают различных направлений, и некоторые из них способны по-настоящему пощекотать нервы.

Перед тем как посетить квест румы, стоит прочесть отзывы тех участников, которые успели лично принять участие в различных приключениях, предложенных на сайте. Отличаются друг от друга они декорациями, ценами, накалом страстей и прочими моментами. Можно с уверенностью заявить только одно – то, что провести более интересные и насыщенные выходные вместе с друзьями, чем играя в квесты, вряд ли получится. Тем более что время игры можно удобно забронировать заранее.