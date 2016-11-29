Новый мир на 60 минут: самые интересные квесты Новосибирска

Здесь как коренные жители, так и гости города смогут провести яркие и полные позитивных впечатлений выходные, которые вряд ли когда-нибудь позабудутся. Благодаря подобному современному формату развлечений можно не только развить собственную сообразительность, умственные способности и логику, но и открыть в себе ряд способностей и талантов, о которых непосредственно до игры вы могли даже и не подозревать. На сегодняшний день квесты Новосибирска, в которых можно поучаствовать, бывают различных направлений, и некоторые из них способны по-настоящему пощекотать нервы.
Самые интересные квесты
- Локация «Один дома» предлагает участникам почувствовать себя героями одноименного фильма. Причем в качестве бандитов, которых связал в подвале своего дома несносный Кевин. Теперь придется распутывать веревки и выбираться из подвала, пока не приехала полиция. Отлично подходит для двоих игроков.
- Квест под названием «Испытание силы» предоставляет участникам замечательную возможность побывать в роли самых настоящих джедаев, которые были отправлены собственным наставником в глубь неизведанной полузаброшенной планеты. Игроки должны найти храм, где и пройдет их испытание силы.
- «Клиника Z» – один из самых захватывающих квестов в Новосибирске. Участники попадают в клинику, персонал которой хотел спасти весь мир, а в результате изобрел самое страшное биологическое оружие всех времен и народов. Игроки должны выбраться из этого жуткого места, где орудуют живые мертвецы и зомби во главе с доктором Уокером и положить конец распространению заразы.
- Весьма интересным квестом в реальности также является «Зеленая миля», основанная на знаменитом кинофильме, который был снят по произведению Стивена Кинга. Данное приключение рассчитано только на двух участников старше шестнадцати лет, обладающих действительно крепкими нервами.
- «Зелье Друида» – отличный квест для компании ребят от двенадцати лет и выше, которым предстоит хорошенько поработать мозгами, пока не прибыли вооруженные римляне и не уничтожили все вокруг.
Лучшие квест комнаты
Перед тем как посетить квест румы, стоит прочесть отзывы тех участников, которые успели лично принять участие в различных приключениях, предложенных на сайте. Отличаются друг от друга они декорациями, ценами, накалом страстей и прочими моментами. Можно с уверенностью заявить только одно – то, что провести более интересные и насыщенные выходные вместе с друзьями, чем играя в квесты, вряд ли получится. Тем более что время игры можно удобно забронировать заранее.