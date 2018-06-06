Гаспачо в Новосибирске - новинка для гурманов

Жители и гости города теперь могут заказать не только пиццу на тонком тесте здесь с быстрой доставкой по Новосибирску, но и более особенные блюда итальянской кухни. Например, в преддверии летнего сезона ресторан предлагает клиентам насладиться известным супом Гаспачо.

Главная особенность блюда – это использование большого количества овощей. Именно поэтому самый вкусный суп можно съесть только летом, когда основные ингредиенты выращивают под тёплым солнышком, а не в теплице. Тогда продукты имеют потрясающий аромат и полностью раскрывают свой вкус.

В процессе приготовления чаще всего используются томаты, но в итальянском ресторане можно заказать и более оригинальное исполнение блюда. Теперь Гаспачо подают охлаждённым, с ложкой оливкового масла. Лучше всего есть его с чесночными гренками.

Настоящий вкус Италии с доставкой

Обратившись в доставку итальянской еды по Новосибирску, клиенты получают только свежие блюда. Ресторан гарантирует, что:

использованы свежие продукты от лучших фермеров;

соблюдена технология приготовления и обработки различных ингредиентов;

гурманы оценят классические и авторские рецепты популярных блюд солнечного полуострова;

заказ будет на столе уже через час после оформления заявки – в случае опоздания менеджер предупредит отдельно.

В заведении готовят традиционный томатный Гаспачо. Для его приготовления используют свежие помидоры, сыр Страчателла, сельдерей и ароматную паприку. Подобное сочетание даёт пикантный вкус, который сложно забыть.

Отдельного внимания заслуживает огуречный суп. Виртуозный повар создаёт настоящий кулинарный шедевр из огурцов, сливочно-сырного соуса и лосося. Это одновременно легкое и сытное лакомство, идеально подходящее для летнего зноя.

Не только вкусно, но и экономно

Заказывая пиццу или Гаспачо можно воспользоваться акцией на доставке Перчини для экономии. Доставка предлагает множество выгодных способов недорого пообедать. А именно:

Вкусные подарки. Если покупка свыше 1000 или 1300 рублей, то к заказу можно получить морс или пиццу соответственно. Главное при оформлении заказа нажать соответствующую кнопку.

Приятные скидки при самовывозе. Клиенты, готовые приехать в ресторан за едой лично получат 10% скидку.

Бонусы за покупку через приложение. В следующий раз обедать можно пойти непосредственно в заведение и сэкономить 20% от счёта.

Все предложения действуют на постоянной основе. Также доставка регулярно запускает новые акции, о которых можно узнать на сайте.