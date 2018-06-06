Какое масло лучше кукурузное или подсолнечное?

Для того чтобы разобраться в том, какое масло лучшее подсолнечное или кукурузное? Необходимо сравнить между собой их преимущества и недостатки.

Виды кукурузного масла:

Нерафинированное неочищенное. Имеет сильно выраженный аромат, темный оттенок. Такое масло содержит в себе максимальное количество полезных компонентов.

Рафинированное не дезодорированное. Такое масло отлично подходит для заправки салатов или приготовления блюд, которые не подвергаются термической обработке. Данный вид продукции очищается, из-за чего теряется небольшая часть полезных веществ, но приятный запах остается.

Рафинированное дезодорированное. Именно такое масло хорошо для жарки. Благодаря высокой степени очистки оно не будет пениться при жарке, а также не будет образовывать никаких вредных для организма человека веществ даже при нагревании до высоких температур.

Преимущества кукурузного масла:

Это масло лучше, если вы планируете совершать длительное или высокотемпературное нагревание.

Содержит почти вдвое больше витамина Е.

Для того, чтобы получить продукт высокого качества используют специальное оборудование для производства кукурузного масла. С помощью технологических линий получение масла становится менее сложным и максимально удобным.

Виды подсолнечного масла:

Сырое нерафинированное. Содержит в себе огромное количество витаминов, лучше применять для приготовления блюд, которые ненужно термически обрабатывать. Для жарки не подходит, поскольку быстро испарится и будет пениться. Зато имеет яркий, насыщенный аромат и приятный вкус.

Рафинированное. Нет выраженного запаха, цвета, поэтому можно применять для приготовления разнообразных блюд. Оно не будет менять вкус пищи, а послужит лишь как компонент для приготовления. Сохранит первоначальный вкус овощей.

Дезодорированное. Идеальный вариант, чтобы пожарить рыбу, мясо, овощи. Чаще всего можно найти на полках в супермаркетах.

Плюсы подсолнечного масла:

Оно содержит большее количество полиненасыщенных кислот. Это один из лучших материалов для строительства организма. Если показатель высокий, значит масло очень полезное.

Показатель ненасыщенных жирных кислот немного меньше, чем в составе кукурузного масла.

Каждое из масел по-своему полезное, имеет свои недостатки и плюсы, главное употреблять его в меру, чтобы не причинить вред организму.