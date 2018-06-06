Какое масло лучше кукурузное или подсолнечное?

Вчера, 08:07

Для того чтобы разобраться в том, какое масло лучшее подсолнечное или кукурузное? Необходимо сравнить между собой их преимущества и недостатки.

Виды кукурузного масла:

  • Нерафинированное неочищенное. Имеет сильно выраженный аромат, темный оттенок. Такое масло содержит в себе максимальное количество полезных компонентов.
  • Рафинированное не дезодорированное. Такое масло отлично подходит для заправки салатов или приготовления блюд, которые не подвергаются термической обработке. Данный вид продукции очищается, из-за чего теряется небольшая часть полезных веществ, но приятный запах остается.
  • Рафинированное дезодорированное. Именно такое масло хорошо для жарки. Благодаря высокой степени очистки оно не будет пениться при жарке, а также не будет образовывать никаких вредных для организма человека веществ даже при нагревании до высоких температур.

Преимущества кукурузного масла:

  • Это масло лучше, если вы планируете совершать длительное или высокотемпературное нагревание.
  • Содержит почти вдвое больше витамина Е.

Для того, чтобы получить продукт высокого качества используют специальное оборудование для производства кукурузного масла. С помощью технологических линий получение масла становится менее сложным и максимально удобным.

Виды подсолнечного масла:

  • Сырое нерафинированное. Содержит в себе огромное количество витаминов, лучше применять для приготовления блюд, которые ненужно термически обрабатывать. Для жарки не подходит, поскольку быстро испарится и будет пениться. Зато имеет яркий, насыщенный аромат и приятный вкус.
  • Рафинированное. Нет выраженного запаха, цвета, поэтому можно применять для приготовления разнообразных блюд. Оно не будет менять вкус пищи, а послужит лишь как компонент для приготовления. Сохранит первоначальный вкус овощей.
  • Дезодорированное. Идеальный вариант, чтобы пожарить рыбу, мясо, овощи. Чаще всего можно найти на полках в супермаркетах.

Плюсы подсолнечного масла:

  • Оно содержит большее количество полиненасыщенных кислот. Это один из лучших материалов для строительства организма. Если показатель высокий, значит масло очень полезное.
  • Показатель ненасыщенных жирных кислот немного меньше, чем в составе кукурузного масла.

Каждое из масел по-своему полезное, имеет свои недостатки и плюсы, главное употреблять его в меру, чтобы не причинить вред организму.

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