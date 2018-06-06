Торговля криптовалютой и форекс на сайте сайт MCtraders.info

Сайт http://mctraders.info специализируется на криптовалютах и Форексе. Статей на ту, и на иную тему немного, но они достаточно объёмные и разнообразные. Сам интерфейс сайта сделан не очень красиво. Так же сразу в глаза бросаются превью с девушками, которые врятли имеют какое-то отношение к самой статье.

Детальный обзор статей

Статей на сайте MCtrades немного, но тем не менее, каждая статья дополнена различной полезной информацией, такой как: графики, ссылки и различного рода картинки. Сами статьи довольно объёмные и разделены по пунктам, поэтому найти нужную информацию в статье довольно просто. Также в статьях присутствуют разные интересные факты, которые разбавляют серьёзные статьи. Хотелось бы видеть возможность оценить статью, но такой возможности - нет.

На сайте есть и рекламные статьи, которые замаскированы под обычные. В них всё также, как и в обычный статьях, но присутсвуют различные призывы сделать что-либо на каком-либо сайте.

Хотелось бы сказать, что статьи очень информативны, и написаны очень понятно и просто, что является огромным плюсом.

Обзор сайта

Как я и говорил в начале, интерфейс сайта не очень красив, но присутсвуют разделы статей, которые облегчают поиск нужной Вам статьи. Перед открытием статьи, имеется краткая информация о том, про что будет статья. На сайте есть превью к каждой статье, но оно в основном скачано с других источников, а так же к некоторым статьям идёт превью с девушками, когда к статье они никакого отношения не имеют. так же хотелось бы знать дату создания статьи, но её к большому сожалению - нет. Справа от статей есть разделы: "Интересные статьи на сайте" и "Полезные ссылки", которые не очень то полезные и интересные. Есть и поиск по названию статей, но найти его проблематично.

Сайт сделан в одних и тех же тонах: в бело-серых, что наскучивает, хотелось бы более яркое оформление сайта. Шапка сайте расположена не по центру, хотя занимает она малую чать всей верхней части, когда оставшееся пространство пустует.

Сайт MCtrades не занимает всю чать экрана, поэтому у него есть пустые блоки по бокам, даже так их можно было бы чем-нибудь заполнить, например каким-либо фоном, хотя бы не оставлять серыми. Когда спускаешься в конец статьи и тебе нужно подняться вверх, тебе нужно будет листать статью до самого начала, так как нету возможности поднятие вверх страницы одним нажатием.

Можно было бы и соблюдать один и тот же стиль превью, и вобщем сайта, но все превью ничем на друг друга не похожи, только если девушками, которые, как я недавно говорил, к статье никаго отношения не имеют.

Радует, что на сайте нет всплывающей рекламы, как например на сайтах с фильмами, и вообще на сайте рекламы очень мало, и она не про всякие подозрительные ресурсы.

Выводы

Посоветовал ли я бы Вам этот сайт? Возможно да, но только если вы действительно интересуетесь криптовалютами и Форексом, если Вас интересуют разные стратегии заработка, поскольку сайт только на эти две темы.

Сайт создан не очень "стильно", но это не мешает ему быть полезным для определённого круга людей. Но так же на сайте не хватает некоторых мелочей, которые сильно сказываются на удобстве пользования этим ресурсом.

Хотелось бы пожелать MCtrades процветания и исправления тех вещей, которые я отметил выше, и тогда ресурс стал бы действительно хорошим, так как статьи у них очень объёмные и интересные. И главное - разнообразить интерфейс, потому что на серо-белый интерфейс очень сильно надоедает! И возможно им следовало бы расширитьсвою тематику, потому что только на криптовалютах и Форексе далеко не уедешь!

Спасибо, что прочитали мою статью! Всего Вам хорошего!

С У.в администрация сайта http://mctraders.info Игорь Трейдер