Как купить квартиру в Петровском квартале на воде: плюсы ЖК

Красивая природа дарит человеку умиротворение и спокойствие. Поэтому проживание вблизи водоемов и зеленых насаждений способствует гармонии и активному личностному развитию. В современном мегаполисе трудно, но не невозможно найти такое место. В СПб протекает несколько рек и Финский залив. Активное строительство ведется на береговой линии Малой Невы. Здесь в скором времени появится уникальный ЖК с квартирами высокого качества – «Петровский Квартал на воде».

Характеристики уникального жилого комплекса

Проект предусматривает возведение шести малоэтажных жилых домов. Авторы подобрали для них смешанный стиль, где скандинавские мотивы перекликаются с модерном. Достичь поставленных задач помогут натуральные отделочные материалы – природный камень и специальные панели. Жилье в этих зданиях будет премиальным. Его характерные черты – это:

многоступенчатая система безопасности и видеонаблюдением, контрольными пунктами, охраной;

индивидуальный ландшафт с зелеными насаждениями;

просторная стоянка для авто, места для хранения колясок и велосипедов;

благоустроенные дворы с детскими и спортивными площадками.

На сайте http://kvartal-petrovskiy.ru/flats представлено более детальное описание проекта ЖК «Петровский Квартал на воде» с планировками, фото.

Условия покупки квартиры премиум-класса

Элитное жилье – имущество, доступное единицам. Поселиться в квартире с видами на залив и реку смогут только состоявшиеся и обеспеченные люди. Тем не менее застройщик предлагает несколько видов сделок. Покупатели, которым удалось накопить нужную сумму, могут рассчитывать на внушительные скидки, при условии заключения договора в период старта продаж.

Беспроцентную рассрочку можно оформить на 3-4 года. Но для этого потребуется внесение первой суммы в размере 30 %. Если такой возможности нет, стоит изучить программы кредитования от крупных банков. При сотрудничестве с ними в качестве первого взноса можно предоставить материнский капитал. Рассчитать процентные ставки и расходы возможно на официальном сайте, воспользовавшись специальным калькулятором.

Планируя покупку квартиры в ЖК «Петровский Квартал на воде», нужно тщательно все взвесить, сопоставив потребности с реальными возможностями. Положительное решение будет выгодным лишь при наличии необходимых доходов. В ином случае можно остаться без жилья и денег.

Застройщик — строительная компания Setl City