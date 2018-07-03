Чехлы для iPhone 6 Plus и 6s Plus : модные тренды

Телефон сопровождает нас повсюду, наравне с обувью или одеждой он производит первое впечатление при знакомстве. Самые недорогие кнопочные телефоны могут выглядеть презентабельно, если надеть на них хороший чехол, что уж и говорить о iPhone 6 Plus или 6s Plus. Чехол на телефон не только защищает гаджет от повреждений, он является показателем вашего личного стиля. Давайте поговорим о том, как должен выглядеть телефон современного успешного человека.

Индивидуальность

Последним трендом в мире чехлов для смартфонов стала цветная печать. На задней крышке бампера для телефона напечатать можно все что угодно, начиная от фотографии и заканчивая фамилией или ником в инстаграм. Такие чехлы смотрятся очень стильно, персонализируют ваш гаджет, позволяя выделиться из толпы. Особенно их полюбили владельцы "яблочных" гаджетов iPhone 6 Plus и 6s Plus. Второго такого чехла точно не найти, а эксклюзивность сегодня в цене. Если вы владеете минимальными навыками работы в фотошопе, можно попробовать нарисовать свой макет в хорошем разрешении, а потом уже отнести в салон и заказать печать рисунка на чехол.

Популярный принт

На сегодняшний день наиболее популярным принтом считается абстракция, а также изображения с собаками и кошками. Вы любили маленьких котят когда это еще не было мейнстримом? Что ж, теперь милые пушистые мордочки смотрят на вас с каждого второго телефона, поэтому смиритесь. Чехлы для iPhone 6 Plus и 6s Plus с забавными щенками и котятами на пике популярности, причем как у подростков, так и у взрослых успешных людей. Если хотите быть в тренде, обязательно добавьте в свою коллекцию чехол с модным принтом.

Практичность

Если вы больше склонны к практичности, возьмите однотонный силиконовый чехол. Он надежно защитит ваш гаджет от любых повреждений, в том числе и падения с высоты, при этом не будет бросаться в глаза. Мы рекомендуем посмотреть чехлы на на этом сайте https://ihappy.com.ua. Здесь большой выбор аксессуаров и чехлов для "яблочных" гаджетов. Интернет-магазин IHAPPY всегда в курсе модных новинок и часто обновляет ассортимент. Однотонные чехлы для телефона всегда будут актуальны, ведь не каждый человек готов слепо следовать модным веяниям. iPhone сам по себе броский, хотя бы из-за бренда, поэтому большинство людей предпочитают не отвлекать внимание яркими принтами от лаконичности и минимализма корпуса гаджета.