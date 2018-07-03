Область применения IT-технологий

IT-технологии постепенно нашли применение практически во всех отраслях. При их использовании удается вывести любую сферу деятельности на качественно новый уровень. Это обусловлено перспективностью и прогрессивностью направления.

При внедрении ИТ-технологий можно решить массу задач, а также повысить эффективность работы компании или предприятия.

Где же применяются IT-технологии и как они повлияли на ту или иную отрасль? На эти вопросы может ответить успешный предприниматель и основатель компании «Ойл Ресурс Групп» Сергей Терешкин, который на личном опыте столкнулся с преимуществами внедрения ИТ.

Медицина

Большинство цивилизованных стран мира активно применяют IT-технологий в системе здравоохранения и медицины в целом. Так, они позволяют решить следующие задачи:

Электронная запись на прием к специалисту. Пациентам больше нет необходимости в 6 утра занимать очередь, чтобы получить талончик к врачу. Записаться на определенное время можно через Интернет.

Ведение и учет пациентов. Медицинские учреждения постепенно уходят от традиционных карточек. Все данные хранятся в компьютере. При необходимости их можно быстро найти и распечатать. В случае, когда требуется регулярная проверка и контроль состояния, программное обеспечение самостоятельно напоминает доктору о необходимости связаться с больным.

Диагностические исследования. Большинство анализов оборудование делает без участия медицинского работника. Персонал получает уже готовые результаты, в которых система помечает параметры, выходящие за рамки допустимых. Данные могут автоматически отсылаться на электронный адрес пациента.

Постановка диагноза. Система подсказывает доктору, какое заболевание может быть у пациента. Для этого она анализирует симптоматику, а также результаты анализов.

Контроль за правильностью назначений. Одновременно с диагностикой, программное обеспечение следит за правильностью назначений медицинских препаратов, их дозировкой и прочими параметрами.

Онлайн консультации. Пациенты, которые проживают на значительном расстояние от медицинского учреждения или по состоянию здоровья не могут оперативно попасть на прием, имеют возможность проконсультироваться с доктором через Интернет.

Таким образом существенно снижается риск постановки неверного диагноза, а также осложнений.

Производство

Одна из первых отраслей, которая оперативно отреагировала на новые технологии – промышленное производство. Современное оборудование работает практически без участия персонала. При этом качество готовой продукции существенно выросло. Это обусловлено отсутствием так называемого «человеческого фактора». Машина не способна на ошибку. Она действует по определенному алгоритму, который не нарушает.

Кроме этого, оборудование не нуждается в обеденном перерыве, отдыхе или даже сне. Оно может выполнять свои функции круглосуточно.

Благодаря применению IT-технологий удается существенно сократить количество персонала, а вместе с этим и затраты на фонд заработной платы, больничные и т.д.

ИТ позволяет:

автоматизировать производство;

добиться высокого качества продукции;

снизить затраты на персонал и перерасход материалов;

осуществлять контроль за готовой продукцией и ее характеристиками.

Программное обеспечение позволяет контролировать и планировать складские запасы, составлять план исходя из сезонного спроса и т.д.

Это приводит к увеличению спроса на продукцию, росту продаж и производительности, повышению рентабельности производства.

Подобные линии можно встретить на предприятиях различной специфики.

Логистика

IT-технологии активно применяются в логистической сфере. Их можно встретить в многочисленных крупных центрах, а также интернет-магазинах, занимающихся отправкой товаров клиентам из разных стран мира, к примеру, Амазон.

При их использовании удается избежать ошибок. Система самостоятельно разрабатывает оптимальный маршрут, сортирует продукцию исходя их конечного пункта и т.д. При этом анализируется даже загруженность трассы в определенное время. При высокой вероятности образования затора программное обеспечение подбирает более подходящий маршрут, позволяющий сократить время в пути.

Менеджмент

Управленческая структура также нуждается во внедрении ИТ. Они применяются в следующих случаях:

планирование;

составление задач;

обмен информацией и т.д.

Таким образом осуществляется контроль за работой персонала, действия проводятся своевременно, благодаря этому удается добиться большого количества тактических решений.

Руководитель имеет возможность оперативно принимать решения исходя из поставленных задач и полученного анализа, планировать деятельность, учитывая возможные риски, всегда держать руку на пульсе и находиться в курсе происходящих в стране, а также мире - событий, непосредственно касающихся сферы деятельности компании.

Бизнес

Предприниматели – одна из наиболее консервативных групп, которая в своем большинстве длительное время отчаянно сопротивлялась внедрению современных технологий. Однако положительный опыт прогрессивных бизнесменов подтолкнул остальных к пересмотру своей позиции.

В результате на данный момент ИТ активно используется многочисленными бизнес-структурами, которые нуждаются в оперативном обмене информацией, планировании деятельности, контроле и анализе рынка. Информационные системы оказались незаменимы в построении организационной структуры. Особенно актуальны они для международных компаний, которые ведут бизнес с зарубежными партнерами.

Это далеко не полный перечень сфер, где на сегодняшний день активно применяются IT. Их можно встретить в области космических технологий, строительства, сельском хозяйстве, химической промышленности и т.д. Это говорит о том, что развитие современных направлений невозможно без высокотехнологичного оборудования и программного обеспечения.