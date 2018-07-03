Чем отличаются ледоходы для спортсменов от моделей для пенсионеров?

Когда тротуар покрываются коркой льда, все, конечно же, стремятся обойти эти участки. Упасть на скользкой дороге и получить травму никто не хочет. Но не всегда удается это сделать. Посыпанные песком или специальным раствором тротуары тоже редкость. Что же делать в такой ситуации? Не выходить из дому – это невыход. Даже если вам не нужно бежать за продуктами, выйти в магазин за продуктами вам точно придется. Да и гололедица может продолжаться несколько дней. Сложно столько высидеть в замкнутом пространстве.

Различные приспособления для обуви, которые обезопасят в гололед, люди начали придумывать еще на заре своего существования. Это были различные и малоэффективные средства. Основная их проблема была в быстром изнашивании. Ведь они использовали то, что было под рукой: веревки, куски кожи. И только с появлением современных материалов, особенно прочных и при этом легких, удалось создать приспособление, которое надежно зачищает в гололед – ледоходы. В интернет-магазине http://gololed.com.ua/ вы сможете оценить внешний вид ледоходов и ознакомитесь с их разновидностями. На сайте вам предложат несколько вариантов моделей в разных размерах. Выбрать и купить модель вы сможете для ребенка и взрослого.

Ледоходы – универсальное изделие, которое можно подобрать под размер конкретного человека и, соответственно, возраст. Также, можно купить более устойчивую и надежную модель. В интернет-магазине http://gololed.com.ua/ такие ледоходы представлены в изделиях на 10 шипов. Их покупают люди, которым предстоит много передвигаться по сложным, неровным участкам дороги: курьеры, спортсмены, строители. 10 стальных шипов на ледоступах крепко цепляются за скользкую поверхность и обеспечивают устойчивость человеку. Особенность такой модели – это несколько размеров и возможность носить только на обуви с плоской подошвой.

Ледоходы на 6 шипов более универсальны. Их не подбирают по размеру. Такие модели отлично растягиваются, прижимаются на пятке и носке обуви петлями из высокоэластичной резины. Резина довольно податлива, поэтому одеть их на ботинки или сапоги перед выходом может как пожилой человек, так и ребенок. Одними и теми же ледоходами могут пользоваться несколько членов семьи. Еще один неоспоримый плюс такой модели – их можно одевать на обувь с абсолютно любой формой подошвы. А черный цвет изделия делает его практически незаметным на темной зимней обуви.