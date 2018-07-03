9 правил для инвестиций, которые позволяют получить прибыль на рынке

Когда дело доходит до инвестиций, первое правило, которое нужно изучить, это эффективное управление эмоциями. Хотя вы не можете устранить эмоции, которые заставляют вас реагировать на рынке, трейдер может контролировать свою реакцию на эти движения. Самое важное правило - никогда не позволять эмоциям влиять на вашу торговлю. Это означает не поддаваться панике или эйфории. Если трейдер выполняет этот аспект, то вам уже вряд ли что-то поможет. Все торговые правила и стратегии в мире не изменят результат вашей эмоциональной торговли. Чтобы узнать, как контролировать (не устранять) эмоции, мы можем применить следующие советы: Управление эмоциями: паника и эйфория бесполезны, когда дело доходит до торговли. Если трейдер не контролирует эти эмоции, он будет контролироваться ими, и конечный результат будет катастрофой. Терпение и дисциплина: это два из наиболее важных факторов, которые должен соблюдать каждый трейдер. Вы не можете побеждать на рынках, если вы спешите и не следуете своего торговому плану. Лучшие возможности на рынках возникают, когда трейдер проявляет терпение и ждет подходящего момента. Следует избегать всех форм рекомендаций от медиа-источников: другими словами, если вы используете эти средства для получения рекомендаций по инвестициям, почти наверняка вы не добьетесь хороших результатов в долгосрочной перспективе. Вместо этого используйте популярные СМИ, чтобы получить показатель того, что делают массы трейдеров. Разработайте стратегию, прежде чем вы начнете торговать с помощью реальных денег: не пытайтесь торговать сразу на реальном счете. Хороший торговый план должен включать множество факторов, все из которых сначала необходимо протестировать на демо-счете. Технический анализ очень важен: все трейдеры должны обладать прочными знаниями об основных понятиях этой области. Попытайтесь понять, как работают 2-3 важных технических индикатора. Это значительно улучшит ваши шансы на успех. Изучайте и понимайте рынки, на которых вы будете действовать: торговля и рынки, как и любая другая деятельность в жизни, требуют изучения и подготовки. Если трейдер не знает характеристики рынка, на котором он работает, он не будет иметь наименьшей возможности предсказать его движения. В настоящее время существует множество источников бесплатного образования, поэтому у вас не должно возникнуть никаких проблем в этом отношении. Рассмотрите экономические новости: тенденции (краткосрочные) на рынках полностью или частично меняются на основе экономических новостей, такие как увеличение или снижение процентных ставок, изменение денежно-кредитной политики страны и т. д. Экономические показатели, такие как Non-Farm Payrolls, вызывают большую волатильность в день публикации. Многие трейдеры в конечном итоге сожалеют об отказе игнорировать новости рынка в своих стратегиях, но их можно использовать для получения достаточно большой прибыли (при правильном трактовании этих новостей). Учитесь расслабляться: загруженное мышление никогда не помогало человеку. Трейдер, который находится под стрессом, не может мыслить четко и склонен действовать поспешно, что приведет к тому, что он будет плохо работать на рынке. Настоящий инвестор никогда не открывает позицию, если его переполняют эмоции. Другими словами, дождитесь подходящего момента, чтобы инвестировать свои деньги. Эти инвесторы не позволяет эмоциям доминировать над собой, неважно, положительным или отрицательным, и действует на основе рационального подхода. Инвестор не должен быть слишком самоуверенным, поскольку эта эмоция приведет только к потерям. Стоп-лоссы являются важной частью торговли, поскольку они помогают свести к минимуму потери, которые происходят рано или поздно. Никогда не открывайте позицию, не определяя заранее, сколько вы готовы проиграть.

Пользуйтесь рекомендациями опытных трейдеров в реальном времени на сайте https://smartinvest.biz