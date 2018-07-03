Выгодное остекление балкона в Балашихе

При необходимости практически любой балкон может стать полноценной заменой комнаты, и увеличить квадратные метры площади, если его грамотно остеклить. Именно поэтому остекление в Балашихе так выгодно сегодня тем, у кого небольшая квартира.

Это возможность превратить балкон в кабинет или зону отдыха, сделать его красивым и уютным. При теплом остеклении можно будет использовать данное помещение круглый год, а при холодном только в летний период.

Какие плюсы есть у остекления

Положительные стороны:

Создает комфорт проживания. Летом на балконе прохладно, зимой - тепло;

Меньше пачкаются окна в комнате;

Можно организовать комнату отдыха, кабинет, детскую или объединить помещение с комнатой или кухней;

Помещение не пачкается дождем, пыль не проникает в квартиру;

Меньше шума, нет сквозняков;

Квартира смотрится стильно изнутри и снаружи;

Меньше шансов, что проникнут воры;

В остекленное помещение не прилетит окурок.

Все эти плюсы говорят за тот факт, что остекление просто необходимо, так как улучшают качество жизни. Из минусов лишь то, что придется потратиться, но, если делать заказ окон с умом, то можно даже сэкономить. Умные решения по остелкению – по ссылке.

Как остеклить балкон выгодно?

Чтобы не потратить лишнего и получить качественное помещение в первую очередь нужно определиться, какой тип остекления стоит выбрать. Холодное остекление имеет свои плюсы и минусы, однако оно обойдется чуть дешевле.

В чем преимущество холодного остекления:

Алюминиевые рамы легкие, балкон не надо усиливать;

Материал не подвержен коррозии;

Рамы легко мыть, защита окон квартиры от пыли;

Раздвижные рамы легки в эксплуатации, экономят пространство;

Летом можно защитить балкон от пыли и пуха, шума и осадков;

Присутствует красота конструкции.

Минусы: нельзя находиться зимой и хранить вещи, так как разница температур сего 2-3 градуса с улицей. Теплоизоляция в квартире на низком уровне, так как балкон не утеплен.

Теплое остекление, почему лучше:

Конструкция солидная, позволяет не только утеплить балкон, но и создать комфорт в жилище;

Если поместить радиатор или обогреватель на внешнюю стену балкона там можно отдыхать, работать и даже жить;

При установке хорошей фурнитуры рамы защитят помещение от проникновения;

Если выбрать стекло с защитой от УФ излучения и нагрева окон, то в квартире всегда будет прохладно даже без кондиционера в жару.

Минусы такого остекления: стоит дороже, если монтируется на небольшую площадь, требует усиления конструкции, плюс выноса балкона.