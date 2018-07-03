Нужна ли стеклянная дверь для бани или лучше предпочесть классику?

Самым классическим банным строительным материалом, конечно, является дерево — совершенно привычная и универсальная вещь. Однако в последнее время набирают популярность стеклянные двери для бани: очень во многом они превосходят свои деревянные аналоги. Также их, конечно, можно установить в сауну, преимущества у стеклянных дверей для бани можно выделить следующие:

теплоустойчивость и влагоустойчивость (стекло, конечно, не может загореться, также оно не разбухает от влаги в отличие от дерева);

безопасность для здоровья (разумеется, стекло абсолютно экологично, аллергикам тоже нет повода для беспокойства);

простота в уходе (никакого особенного клининга межкомнатные стеклянные двери не требуют, их можно просто протирать тряпочкой);

эстетика (можно украсить очень привлекательными узорами и изображениями).

Также не стоит забывать о том, что при аккуратном обращении стекло может служить практически вечно, оно не портится.

Классификация дверей для бани — критерии выбора

Нужно учитывать, что, например, для сауны необходим доступ воздуха, поэтому при монтаже необходимо оставить небольшое вентиляционное отверстие. Дверь же для бани должна закрываться очень плотно, при монтаже могут помочь герметичные прокладки, что необходимо для того, чтобы жар не выходил наружу.

Также можно присмотреть модели из прозрачного, матового или цветного стекла, комбинированные двери стеклянные для бань должны могут содержать некоторые элементы из дерева, пластика, металла или иных материалов. Сама же дверная коробка может быть сделана из дерева и сплава алюминия. При монтаже стеклянной двери для бани, которая должна коробка должна состоять из деревьев хвойных пород.

Стекло также может быть следующих разновидностей:

прозрачное (самый недорогой и распространенный вариант);

узорчатое (декоративная разновидность);

цветное (можно выбрать бежевый, красный, синий или любые другие цвета).

Конечно, нужно подбирать только такую модель, которая удачно впишется в общую концепцию интерьера.

У кого покупать стеклянную дверь для бани — подбираем поставщика

Качество изделий, сделанных из стекла, можно гарантировать только в тех случаях, если приобрести их у официального производителя или официального дистрибьютора. В этом случае можно быть уверенным, что вам продали именно то, что заявлено в прейскуранте.

Также двери для бани нужно очень внимательно устанавливать, очень желательно доверить это ответственное дело профессионалам. Впрочем, при большом желании с установкой вполне можно справиться самостоятельно.

При желании можно подобрать фурнитуру таким образом, чтобы она подходила к общему дизайну бани, речь, в основном, идет о цвете.