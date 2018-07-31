Проведи отпуск в Турции!

Лето в разгаре, поэтому самое время начать планировать отпуск. Впереди бархатный сезон, температура воздуха уже не будет зашкаливать, а море при этом останется теплым. Предлагаем провести этот отпуск в Турции! Только здесь вы получите европейский сервис по более чем доступной цене. Компания HOT TOUR подготовила для вас ТОП-3 курортов Турции, которые обязательно стоит посетить.

Анталья

Анталья - сердце курортной Турции. Здесь огромное количество достопримечательностей, которые манят любителей древности со всех уголков планеты: Музей археологии, Византийская церковь, древний город Термессос и многие другие. Анталья больше подходит для активного отдыха без детей, город кишит ресторанными, ночными клубами и всевозможными развлечениями. Здесь можно побывать на настоящем восточном базаре и привезти родным интересные сувениры ручной работы, пропитанные атмосферой восточного гостеприимства. Выгодные горящие туры Турция предлагает круглый год, потому что теплая погода в Анталье стоит целых 8 месяцев. Однозначно рекомендуем всем отдыхающим посетить колоритный городок!

Мармарис

Еще несколько десятков лет назад это был маленький поселок для семей рыбаков, который раскинулся чуть южнее Бодрума, на пересечении двух морей: Эгейского и Средиземного. Сегодня же Мармарис считается одним из самых популярных курортов Турции, благодаря живописному побережью и довольно протяженной набережной. Цены здесь очень приятные, поэтому туристов хватает в любое время года. Спокойный и размеренный отдых на Мармарисе понравится и взрослым, и детям, но больше всего бухта интересует дайверов, которые ценят живописный ландшафт морского дня и разнообразие видов обитателей морских глубин. Низкая цена путёвки в Турцию позволит вам отдохнуть недорого и с комфортом, а также вдоволь насладиться природой Мармариса.

Бодрум

Отпуск на Бодруме по карману не каждому. Здесь любят отдыхать представители не только местной, но и европейской богемы. Город просто создан для того чтобы удовлетворить любую прихоть курортника. Здесь вы можете взять напрокат белоснежную яхту и прокатиться с ветерком по побережью, понырять с аквалангом или заняться серфингом. А о дискотеках и ночных клубах Бодрума не слышал только ленивый! Отдых по программе все включено здесь на высоте. Горящие туры Турция в Бодрум предлагает редко, но если у вас получится найти путевку со скидкой, очень рекомендуем!