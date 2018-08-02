Меховые шапки в интернет магазине "Ярмарка шапок"

Выбирая головной убор на зиму, нужно больше ориентироваться не на внешний вид изделия, а на его материал изготовления. Шапка должна быть теплой, это даже не обсуждается. Дополнительным плюсом будет наличие внутренней подкладки, выполненной из натуральных тканей, такая шапка в разы лучше защитит вас от ветра и непогоды. Мы предлагаем обратить внимание на меховые головные уборы, представленные в интернет магазине "Ярмарка шапок".
Выбираем мех
Сегодня более популярны модели из мутона и енота. Во-первых, они очень практичные, такая меховая шапка прослужит вам от восьми до десяти сезонов! Во-вторых, они недорогие, но при этом очень теплые. Не теряют свою популярность и головные уборы из норки, выглядят они просто роскошно, не требуют особого ухода и носятся долго.
А вот если вы любите выделяться из толпы, обратите внимание на шапки ушанки из меха бобра. Мужчины отдают им отдают предпочтение еще и благодаря плотному ворсу, устойчивому к любым механическим повреждениям. Натуральный мех бобра не выгорает на солнце и не теряет своей привлекательности даже спустя 8-10 лет. Дополнительным плюсом является то что такие шапки влагоустойчивы, им не страшен ни дождь, ни мокрый снег.
Для того чтобы окончательно определиться с мехом зимней шапки, рекомендуем также примерить головные уборы из писца, лисы, выдры, нерпы, ондатры и каракуля. Все модели есть в наличии на сайте yarmarkashapok.ru.
Какие мужские шапки бывают
Так как мы сегодня говорим о меховых шапках, рассмотрим наиболее популярные меховые модели среди мужского населения:
- Шапки ушанки. Привычная нашему простому человеку модель. Отлично сочетается со стилем кэжуал, уггами и объемными ботинками.
- Боярка. Она отличается вставками из замши или натуральной кожи, отлично подходит под классический стиль одежды.
- Обманка (формовка). Упрощенный вариант ушанки, создана для повседневной носки.
- Шапка казака. Традиционный головной убор мужчин из казачьей общины, надевается на большие праздники, либо по другому вескому поводу.
- Шлемы. Эти шапки очень любят подростки и молодые люди не старше 25 лет. Оригинальный фасон шапки-шлема не может оставить равнодушным.
- Мужские зимние кепки. Популярны у старшего поколения ввиду практичности и удобства ношения.
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