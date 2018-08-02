Меховые шапки в интернет магазине "Ярмарка шапок"

Выбирая головной убор на зиму, нужно больше ориентироваться не на внешний вид изделия, а на его материал изготовления. Шапка должна быть теплой, это даже не обсуждается. Дополнительным плюсом будет наличие внутренней подкладки, выполненной из натуральных тканей, такая шапка в разы лучше защитит вас от ветра и непогоды. Мы предлагаем обратить внимание на меховые головные уборы, представленные в интернет магазине "Ярмарка шапок".

Выбираем мех

Сегодня более популярны модели из мутона и енота. Во-первых, они очень практичные, такая меховая шапка прослужит вам от восьми до десяти сезонов! Во-вторых, они недорогие, но при этом очень теплые. Не теряют свою популярность и головные уборы из норки, выглядят они просто роскошно, не требуют особого ухода и носятся долго.

А вот если вы любите выделяться из толпы, обратите внимание на шапки ушанки из меха бобра. Мужчины отдают им отдают предпочтение еще и благодаря плотному ворсу, устойчивому к любым механическим повреждениям. Натуральный мех бобра не выгорает на солнце и не теряет своей привлекательности даже спустя 8-10 лет. Дополнительным плюсом является то что такие шапки влагоустойчивы, им не страшен ни дождь, ни мокрый снег.

Для того чтобы окончательно определиться с мехом зимней шапки, рекомендуем также примерить головные уборы из писца, лисы, выдры, нерпы, ондатры и каракуля. Все модели есть в наличии на сайте yarmarkashapok.ru.

Какие мужские шапки бывают

Так как мы сегодня говорим о меховых шапках, рассмотрим наиболее популярные меховые модели среди мужского населения:

Шапки ушанки. Привычная нашему простому человеку модель. Отлично сочетается со стилем кэжуал, уггами и объемными ботинками.

Боярка. Она отличается вставками из замши или натуральной кожи, отлично подходит под классический стиль одежды.

Обманка (формовка). Упрощенный вариант ушанки, создана для повседневной носки.

Шапка казака. Традиционный головной убор мужчин из казачьей общины, надевается на большие праздники, либо по другому вескому поводу.

Шлемы. Эти шапки очень любят подростки и молодые люди не старше 25 лет. Оригинальный фасон шапки-шлема не может оставить равнодушным.

Мужские зимние кепки. Популярны у старшего поколения ввиду практичности и удобства ношения.

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