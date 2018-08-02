Оформление страховки для путешественников: на что обратить внимание

Практически любое путешествие за границу не обходится без страховки. Без нее сложно, а иногда и невозможно получить визу, купить путевку. Договор может включать не только медицинское обслуживание, но и много других полезных вещей.

Что может входить в страховку

Сегодня туристическая страховка включает медобслуживание. Оно позволяет покрыть расходы, связанные с оказанием скорой помощи, получением медицинских препаратов, госпитализацию. Можно застраховать и другие возможные ситуации. Популярна страховка:

От несчастного случая. Включает травмы, получение инвалидности, смерть. Компенсацию может получить не только пострадавший, но и его ближайшие родственники.

От неприятных ситуаций с багажом. В зависимости от выбранной опции страхование касается только время следования или весь период путешествия. Убытки выплачиваются при краже, утере и порче.

От невыезда. По договору, страховая компания может выплатить определенную сумму, если человек получил отказ в визе, стал участником судебного разбирательства или заболел.

Существуют и другие пункты, которые подбираются индивидуально в зависимости от цели и обстоятельств поездки.

Что следует учитывать?

Обратите внимание: практически всегда в официальных бумагах прописано, что человек теряет доступ к базовой страховки, если случай произошел после принятия спиртных напитков. При возникновении обстоятельств, требующих вмешательства компании необходимо сразу же связаться с ее представителем по телефонам, указанным в бланках. Менеджер пошагово расскажет, какие действия следует совершить для получения выплаты.

Дополнительно могут быть включены различные пункты. Обычным путешественникам, которые планируют весело провести время может быть рекомендовано выбрать пункт оказания медицинской помощи при алкогольном опьянении.

Некоторые компании предлагают специальные пакеты для беременных женщин. Они могут рассчитывать на поддержку при возникновении осложнений, возникших из-за смены климата, атмосферного давления или под влиянием других причин.

Современная страховка для путешествий за границу может покрыть расходы не только самого путешественника, но и его детей. Часто родители оформляют документ, который окажется полезным при пищевых отравлениях, аллергиях или ожогов.

Оформить бланк можно как в турагентстве, так и в страховой компании. В первом случае он входит в базовый пакет. Если решите получить дополнительный сервис, воспользуйтесь сервисом специализированных фирм. Большинство из них предлагают оформить полис в режиме онлайн, что позволяет существенно сэкономить время.