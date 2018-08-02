Денежные переводы: Новосибирск знает, как правильно

Знаете ли вы, что один из самых популярных и востребованных финансовых инструментов появился в столице Сибири? Речь идет о мгновенных денежных переводах «Золотая Корона», которые вот уже 15 лет помогают людям в разных городах и странах быть ближе и поддерживать друг друга финансово.

Сервис динамично развивается: сегодня отправить деньги можно в 35 стран мира в любой из 61 500 точек участников сервиса. Отправитель может выбрать наиболее удобный для себя способ: выслать деньги наличными или отправить их онлайн с помощью мобильного приложения или на сайте «Золотой Короны».

Сами новосибирцы являются активными пользователями услуги: в городе работают 130 пунктов, сотрудничающих с платежным сервисом и осуществляющих услуги отправки и получения. И, безусловно, очень популярна здесь отправка денег через интернет.

Почему именно такой способ стал хитом в своей сфере?

онлайн-переводы позволяют сократить до минимума процедуру оформления и отправки средств, при этом не играет роли, в какую часть света будет направлен трансферт.

не требует открытие счета в банке;

самая необходимая информация об отправителе и получателе;

одна из самых низких комиссий за услугу: при отправке без конвертации тариф – 1% от суммы (размер комиссии не менее 50 рублей). Переводя деньги с конвертацией в валюту, отличающуюся от валюты отправки, комиссию платить не нужно.

возможность контролировать операцию на любом этапе: вносить изменения в данные, оформлять возврат до выдачи перевода, совершать быстрый повтор.

Кто наиболее часто отправляет денежные переводы из Новосибирска?

Столица Сибири была и остается одним из главных российских транспортно-логистических узлов, и это делает ее привлекательной с точки зрения перспектив трудоустройства. По данным статистики в город с населением в 1 600 000 человек только за 2017-й приехало 17,5 тысяч человек.

Не все прибывшие остаются в городе на Оби навсегда: многие рассматривают Сибирь только как место для временных заработков. И по уже сложившейся традиции трудовые мигранты самых разных национальностей отправляют заработанное своим семьям. Чаще всего такие отправления следуют в страны Центральной Азии: Узбекистан, Таджикистан, Киргизию.

Есть и другая причина временного проживания в городе-миллионнике: сюда едут получать высшее образование выпускники школ из соседних регионов и стран СНГ. В этом случае денежные переводы в Новосибирск отправляют родители, чтобы поддержать своих детей во время учебы.

Говоря о критериях выбора способа отправки денежных средств, отправители чаще всего указывают высокую скорость, низкую стоимость услуги, надежность и безопасность операции. Всем этим требованиям «Золотая Корона» соответствует в полной мере.