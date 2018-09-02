Системы Умный дом для внутреннего монтажа: ksimex-electro.com.ua

Многие не нравится система умный дом, потому что они думают, что ее очень сложно монтировать. То есть люди не хотят, чтобы все жилье было вдоль и поперек перетянуто проводами даже если после этого они смогут управлять каждой комнатой при помощи собственно смартфона. На самом деле про провода сегодня можно забыть, потому что все эти системы их не используют. Убедиться в этом можно на сайте ksimex-electro.com.ua, где предлагают внушительный ассортимент вариантов. Причем наши специалисты еще и подробно расскажут вам про каждую модель системы. То что они уже давно идут беспроводными это несомненно плюс, но вам, наверняка, будет интересно послушать и про другие достоинства.

Почему стоит купить такую систему?

Прежде всего стоит выделить удобство в процессе взаимодействия с системой. У вас есть возможность управлять всем домом с помощью одной панели или приложения на своем мобильном гаджете. Выбирайте более комфортный вариант и с этого момента любые составляющие жилья будут вам подчиняться. Чтобы убедиться в том, что такое вариант действительно комфортный вам нужно его попробовать в деле. Скорей всего пользователю понравятся следующие вещи:

Управление шторами и жалюзями удаленно, что значительно упростит вашу жизнь и избавит от лишних движения во время взаимодействия с этими изделиями;

Контроль безопасности в доме при помощи специальных датчиков, которые фиксируют проникновение, пожар и потоп;

Взаимодействие с различными инженерными систем, что в свою очередь позволяет экономить на электричестве, воде и газе;

Полный контроль над освещением, вы сможете настроить интенсивность света, как вам понравится и это очень удобно.

На самом деле весь дом будет под вашим управлением и это прекрасно. С такой системой жить становится гораздо проще и на многие рутинные действия, которые вам давно надоели вы больше не будете тратить свое время.

Демократичные цены на системы умный дом

Если вы потратите немного времени на изучение нашего ассортимента товаров, то заметите, что системы продают по вполне доступным ценникам. Дело в том, что мы напрямую сотрудничаем с поставщиком и поэтому можем себе позволить не завышать стоимость. К тому же, такие системы стали популярными уже достаточно давно и сейчас стоят у многих людей. То есть особого ажиотажа вокруг них нет и поэтому постепенно их стоимость снижается. Вы легко сможете себе позволить из вариантов в нашем каталоге и ощутить насколько проще управлять домом с такой системой.

Источник: https://ksimex-electro.com.ua/catalog/umnuidom/