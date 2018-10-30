Что такое криптовалюта и область ее применения

Последнее время криптовалюта у всех на слуху. Многие приравнивают ее к электронным деньгам в Вебмани, Яндекс или PayPal, но на самом деле это совершенно инновационный продукт, не имеющий аналогов в мире.

Что такое криптовалюта?

Криптовалюта — цифровые денежные единицы не имеющие физического носителя и существующие исключительно в виде записи. Приставка крипто обусловлена использованием технологии криптографии, в которой и записывается вся информация о монетах и платежах. Формально криптовалюта это зашифрованный цифровой код, который имеет некую ценность и может быть обменен на другие товары и услуги. То, что принято называть цифровой монетой является 64-значным кодом, записанным в систему, а пересылка монет заключается в изменении записей в электронном реестре системы.

В настоящее время криптовалюты выступают ценным финансовым активом, который торгуется на специально разработанных для этих целях биржах. Многие инвесторы по достоинству оценили революционность криптовалют, поэтому стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина, превысила уже несколько тысяч долларов.

Многие же, по прежнему считаю криптовалюты “пузырем”, который держится исключительно на волне популярности. Для того, чтоб определить чем же является криптовалюта, инновацией или аферой века, достаточно просто разобраться в ее особенностях и полезных функциях.

История и особенности криптовалюты

Впервые криптовалюты стали известны в 2009 году, когда процесс их функционирования был подробно расписан и выложен на одном из форумов человеком или группой лиц под ником Сатоши Накамото. В настоящее время до сих пор достоверно неизвестно кто именно скрывался под этим ником, но именно Сатоши Накамото считают прародителем всех криптовалют. Немного позднее им же была запущена первая криптовалюта Биткоин.

В основе идеи лежало создание децентрализованной и анонимной системы, которая позволит пересылать средства в обход банковской системы и правительства. Консенсус сети блокчейна, на котором функционируют цифровые монеты целиком воплощает главную идею автора. Криптовалютам характерна:

децентрализация;

анонимность;

защищенность от подделок;

независимость от контролирующих органов;

честная рыночная стоимость.

Стоимость криптовалют определяется исключительно спросом и предложением на них, а обеспечиваются криптовалюты востребованностью и полезностью для пользователей.

Отличие криптовалюты от обычных денег

Основные функции криптовалют, как и обычных (фиатных) денег заключаются в совершении расчетных операций, но на этом схожесть этих денежных единиц заканчивается.

Выпуск. Выпуском новых денежных банкнот и монет занимается Государственный Банк. Количество выпускаемых монет определяется правительством на основе положения государственной экономики. Эмиссию криптовалют обеспечивают сами пользователи.Новые цифровые монеты выпускаются при майнинге, а затем выходят в свободный обиход на рынок.

Вид. Фиатные деньги выпускаются на физических носителях в виде монет и бумажных банкнот, а от подделки их защищают водяные знаки. Криптовалюты — цифровой код, который от подделки защищает невозможность внести изменения в реестр блокчейна и проверка операций миллионами удаленных узлов связи.

Проверка транзакции. Операции с фиатными деньгами проверяются серверами банков, платежных систем и государством. Криптовалютные транзакции проверяются майнерами при помощи вычислительных операций. Майнеры не знают и не доверяют друг другу, поэтому если хоть один майнер нашел несоответствие в транзакции, то она автоматически отклоняется.

Стоимость. Курс фиатных денег устанавливается Нацбанком на основе экономики страны, а стоимость криптовалют определяется уровнем спроса и предложения на рынке.

Обеспечение. Стоимость криптовалют подкрепляется коэффициентом их полезного действия, а также уровнем доверия пользователей к ним. Вопреки расхожему мнению привычные всем деньги также ничем не обеспечены. Времена, когда на каждую банкноту хранился золотовалютный запас давно прошли и сейчас стоимость фиатных денег подкрепляется исключительно уровнем доверия к стране и ее правительству.

Контроль и налогообложение. Государство полностью контролирует денежный оборот. Операции с деньгами облагаются налогами и регулируются на законодательном уровне, где нарушение правовых норм несет за собой наказание. Криптовалюты никем не регулируются. Они функционируют сами по себе и не имеют центрального контролирующего органа и сервера, но безопасность их использования заложена в технологию из функционирования.

Как пользоваться криптовалютой

Стать активным пользователем криптовалют может любой желающий. Получить криптовалюту можно несколькими способами:

купить на криптовалютной бирже;

купить биткоин в обменнике;

купить в криптовалютном АТМ-терминале;

добыть майнингом;

получить прямым переводом.

Криптовалюты — многофункциональный инструмент, который нашел значительно большее применение нежели изначально планировалось создателем. Цифровые монеты используются для:

отправки платежей;

покупки товаров на маркетплейсах;

оплаты услуг;

инвестирования в проекты, если они являются их частью;

сохранения и приумножения капитала;

заработка на трейдинге.

Криптовалюты являются одновременно единицей расчета и ценным активом сравнимым с акциями компании на фондовом рынке. За большинством криптовалют стоят инновационные проекты, разработанные на блокчейне и призванные модернизировать привычный ход вещей. Владение такими монетами приравнивается к владению акциями проекта и несет в себе автоматическую прибыль при росте его популярности. С ростом популярности и востребованности проекта растет и стоимость его монет.

Обрели популярность они в качестве инструмента для трейдинга. Поскольку стоимость криптовлют ничем кроме спроса не регулируется, то в течении одного дня она может колебаться на десятки процентов, что несет в себе быстрый и высокий заработок для трейдеров. По сравнению с фондовым рынком, где стоимость акций поднимается в день незначительно и для существенной прибыли по сделки нужно удерживать инвестиционный капитал длительный срок, криптовалютные трейдеры получает прибыль значительно быстрее.